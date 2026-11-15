David, el 'cazafamosos' malagueño, y sus 7.000 fotos en estaciones y aeropuertos: "Con Dani Rovira tengo más de 15"

Su colección abarca figuras de la música, el deporte y la televisión como Will Smith, Rafa Nadal, Ricky Martin, Antonio Banderas e Iker Casillas.

Con el actor Dani Rovira supera las 15 fotos, e incluso sus imágenes sirvieron para confirmar públicamente la relación entre Lola Índigo e IlloJuan.

David Martínez, un vecino de Alhaurín de la Torre, acumula más de 7.000 fotografías con celebridades tras 15 años haciendo guardia en hoteles, estaciones y aeropuertos.

Se ha convertido en toda una eminencia en las redes sociales y él ya abraza el meme. Hay quien dice que es más famoso que los famosos con los que se saca fotos a diario. "Yo creo que ya les hace hasta ilusión de verdad", dice él en respuesta a algunos comentarios que le dejan seguidores.

David Martínez, vecino de Alhaurín de la Torre, lleva 15 años coleccionando fotografías con personajes conocidos a las puertas de hoteles, estaciones de trenes, de autobús e incluso aeropuertos y ya se cuentan por decenas los artistas que lo reconocen a la primera.

Son más de 7.000 fotografías las que ha compartido en su cuenta de Instagram con famosos de todos los palos posibles.

Desde el mundo de la música o el deporte, pasando por la comunicación, la danza, el baile, el cine... "Muchos ya me conocen, algunos me dicen que estoy siempre en Málaga todos los años", sostiene.

Una de las anécdotas más graciosas la tiene con Dani Rovira. El cómico y actor malagueño se ha sacado una cifra impresionante de fotografías con él.

La última vez que estuvieron juntos, Rovira le rogó que hiciera un recuento pues, previsiblemente, sería la persona que más fotos le ha pedido en su carrera profesional.

"No las he contado aún, pero es de los que más y de los primeros con los que empecé a subir fotos. Más de quince seguro", calcula.

Con el artista Nyno Vargas la primera vez que se vieron también fue muy especial. Según recuerda, el cantante le preguntó cuánto tiempo llevaba esperándolo en el hotel y acabó regalándole "una camiseta y una bolsa de almendras".

Otros artistas han ido más allá y es tal el cariño que le tienen que le han invitado a ver el show que hicieran en Málaga.

La artista Lola Índigo y el creador de contenidos Illojuan. @dvdmartinez88

Aunque una de las situaciones más curiosas que ha generado ese afán por sacarse fotos es que el periodista del corazón Javi Hoyos pudo confirmar la relación entre el creador de contenidos IlloJuan y Lola Índigo por las fotos que David compartió en sus redes. Hoyos usó estas fotos para confirmar que ambos "fueron pillados en la estación de trenes de Málaga".

Cuando se le pregunta acerca de por qué empezó a hacer esta colección, David Martínez asegura que no lo sabe del todo. Empezó sin una hoja de ruta exacta. "Empecé un día, continué por ir conociéndolos y tener fotos con todos ellos", sostiene.

David tiene muy difícil poder quedarse con una imagen concreta de las miles que se ha sacado. Es casi como elegir a quién quieres más. Si a papá, o a mamá. "Ilusión me han hecho muchos. Te digo unos cuantos”, advierte antes de empezar a enumerar.

La mayoría de sus fotografías más especiales vienen del apartado musical. Muchos de ellos podrían catalogarse, haciendo el símil con los pokémons, de estampas "legendarias". En el mundo de la canción, Will Smith, Ricky Martin, Manuel Carrasco, Ozuna o Nicky Jam son algunos de sus mayores éxitos.

Aunque por hacerle ilusión también pone en valor sus fotos con Ana Mena, Niña Pastori, Estopa, David de María, Andy y Lucas, India Martínez, Melody, o El Arrebato y Camela. Le gusta mucho la música en español hecha desde la tierra.

La televisión también tiene su hueco en esta bonita colección fotográfica. Se ha sacado foto con actores de ‘Aquí no hay quien viva’, ‘La que se avecina’, ‘Los Serrano’ y ‘Aída’. Del cine, con dos malagueños, Antonio Banderas y Dani Rovira. Al final, a los artistas de la tierra es a quienes más ve. También atesora muchas fotografías con Pasión Vega o María Peláe.

El deporte completa la colección. Entre sus fotos figuran Rafa Nadal, Iker Casillas, Raúl, Vinicius, Marcelo, Erling Haaland y Ronaldo Nazário, además del exseleccionador Vicente del Bosque y del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El método secreto

Para conseguirlas, David tiene su propio método. "Esperarlos en el aeropuerto, en la estación de tren, en teatros, en hoteles, en lugares donde tengan algún evento", enumera.

Tampoco lo fía todo a la suerte. Cuando un artista tiene concierto, actuación o algún evento en Málaga, intenta averiguar cómo suele viajar. Si no, se planta directamente en el lugar del evento y espera a que entre o salga.

La espera puede durar un rato o varias horas, y no siempre tiene premio. "Otras veces, mientras he esperado a alguno en la estación o en el aeropuerto, no lo he visto, pero me he encontrado a otro o no he visto a nadie", admite.

Es divertido leer lo que los famosos piensan sobre él. Hace unos meses el creador de contenidos @zeta.unchaval subió un vídeo sobre David que se llenó de comentarios sobre él. El cantante SpokSponha, con todo el arte, le pidió una foto de vuelta, consciente de lo conocido que era David, mientras que Kiko Gaviño, de Kiko y Shara y Los Caños, lo catalogó como "un crack, un fijo".

"Ese muchacho es más noble que nada, hermano. Te queremos David", escribió Ginés González, y el cómico Tomás García presumió de la cantidad de veces que se habían sacado fotos juntos. "David, diles con quién tienes más fotos", escribió.

La lista de deseos

A su colección le faltan todavía nombres importantes. David reconoce que algunos lo tienen difícil por una cuestión geográfica. "Faltan muchos, pero esos no vienen a Málaga, y si vienen hay muy poca posibilidad de que se pueda", lamenta.

En esa lista figuran Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Fernando Alonso, Alejandro Sanz, Rosalía o Luis Merlo.

Otros parecen más a su alcance. Ya tiene fichadas varias visitas próximas que podrían ser más sencillas, como las de M-Clan, Pignoise, Nico Williams, Unai Simón y Aitor Karanka. El Athletic de Bilbao juega en Málaga el próximo día 29.

Mientras llegan, seguirá en su sitio. En el aeropuerto, en la estación o en la puerta de algún hotel. Algunos famosos, según cuenta, ya le han dicho que lo suyo "merece un buen reportaje".