Gran fiesta gastronómica en este bonito pueblo de interior: degustación gratuita de porra con setas, talleres y música

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LO ESENCIAL Las claves Villanueva del Trabuco celebra este sábado 14 de noviembre el Festival de Sabores y Tradiciones en la Plaza de la Libertad. Habrá una degustación gratuita de porrilla con setas a las 14:00 horas, además de otros platos típicos de la comarca y cocina tradicional colombiana. La jornada festiva incluirá talleres, la entrega de premios al Mejor Plato Típico y actuaciones musicales a cargo de grupos locales y DJs. El evento es una oportunidad para conocer atractivos turísticos del municipio como la Fuente de los Cien Caños o la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.

El pueblo malagueño de Villanueva del Trabuco se prepara para celebrar una jornada en la que la gastronomía, las tradiciones y la música serán las grandes protagonistas. La localidad malagueña acogerá este sábado, 14 de noviembre, el Festival de Sabores y Tradiciones, una cita que reunirá en la Plaza de la Libertad actividades, talleres, demostraciones y degustaciones de algunos de los platos más representativos de la zona.

El evento supone además una renovación de la tradicional celebración de la porrilla con setas, una receta muy vinculada a la gastronomía local que seguirá teniendo un papel protagonista durante la jornada. De hecho, uno de los momentos más esperados llegará a las 14.00 horas, cuando se ofrecerá una degustación gratuita de este plato.

La programación comenzará desde primera hora de la mañana, a las 9.00 horas, con diferentes actividades organizadas para acercar a vecinos y visitantes algunas de las tradiciones que forman parte de la identidad del municipio.

A partir de las 13.00 horas se abrirán las degustaciones gastronómicas, en las que también participarán otros pueblos. Así, los asistentes podrán probar la porra archidonesa, llegada desde Archidona; la tagarnina de Villanueva del Rosario o la zanahoria morá de Cuevas Bajas, uno de los productos más característicos de esta localidad.

La cita gastronómica contará también con sabores procedentes de Colombia. La programación incluye propuestas de su cocina tradicional, entre ellas platos como la arepa de huevo, las empanadas, el sancocho o la conocida bandeja paisa.

Además de las degustaciones, durante la jornada se entregarán los premios al Mejor Plato Típico, en una iniciativa que busca poner en valor las recetas y la gastronomía tradicional.

La música será otro de los ingredientes de esta fiesta. El grupo Radio 80 y la Asociación de Vinilos serán los encargados de animar la jornada, junto a DJ Satur y DJ Maletas, que pondrán el broche final a un día pensado para disfrutar de la cocina, la cultura y las tradiciones de este pueblo.

Qué visitar

Tal y como recoge la Diputación de Málaga, la Fuente de los Cien Caños marca el nacimiento del río Guadalhorce. Es visita obligada este enorme conjunto adosado a la roca de la que emana todo un espectáculo de agua.

En el núcleo urbano, debemos visitar la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, levantada en el siglo XVIII, en la que destaca su torre campanario.

La ermita de la Virgen del Puente se encuentra, en sentido geográfico y emocional, en el corazón del pueblo.

Otros edificios religiosos son la ermita del Pilar, la ermita de San Antonio, la ermita de San Isidro Labrador y la ermita de San Juan y de la Virgen del Carmen.