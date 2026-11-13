Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos artesanales, fiestas gastronómicas y ruta de la tapa

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La ciudad de Málaga acoge propuestas culturales como la 36.ª edición de Fancine, obras en el Teatro del Soho CaixaBank y la exposición LEGO Gaming en el museo OXO. Diversos municipios celebran rutas de la tapa y jornadas gastronómicas, destacando la Fiesta de las Castañas en Jubrique y las iniciativas en Torremolinos, Coín, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre. La oferta de compras al aire libre incluye el mercado artesanal 'LaMerced&Co', el mercado de Muelle Uno, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce y los rastros de Torremolinos y Fuengirola. Entre las actividades destacadas al aire libre y de divulgación figuran la visita a la réplica de La Nao Santa María en Fuengirola y la ruta teatralizada 'Alhaurinsomnio'.

Llega el fin de semana en la provincia de Málaga con muchos planes. Habrá mercadillos, festivales y fiestas gastronómicas, así como teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 13, 14 y 15 de noviembre.

-FANCINE, Festival de Cine Fantástico de Málaga. Málaga acoge del 10 al 17 de noviembre la 36.ª edición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, que este año se celebra bajo el lema ‘Programados para amar’. El certamen reunirá 83 títulos de terror, ciencia ficción, fantasía y animación, con diez largometrajes en competición y dos estrenos en España. Las proyecciones tendrán lugar principalmente en el Cine Albéniz, además de otros espacios de la UMA y de la ciudad.

-Mercado artesanal ‘LaMerced&Co’ en Málaga. La plaza de la Merced acoge este domingo 15 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas, una nueva edición de este mercado dedicado a la artesanía, el diseño independiente y la creación local. Organizado por CATs Markets, reunirá a pequeños creadores y diseñadores con puestos de joyería artesanal, moda, complementos, ilustraciones, cerámica y artículos de decoración.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Panorama desde el puente’ en el Teatro del Soho CaixaBank. El escenario malagueño acoge del 13 al 15 de noviembre este clásico del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, en una nueva versión adaptada por Eduardo Galán y dirigida por Javier Molina.

-Exposición ‘Julio González, pintor y dibujante’ en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. El museo dedica una nueva muestra al artista Julio González con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento. La exposición permite descubrir una faceta menos conocida del escultor, considerado pionero de la escultura moderna en hierro, a través de sus pinturas y dibujos, una producción poco estudiada y divulgada. La muestra puede visitarse en la Sala Noble hasta el 17 de enero de 2027.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

Planes en la provincia

-Fiesta Gastronómica Hashtag Castañas de Jubrique. Jubrique celebra los días 13 y 14 de noviembre una nueva edición de esta cita dedicada a uno de los productos más representativos del otoño. Con el apoyo de la Diputación de Málaga, la programación incluirá talleres, degustaciones, una ruta de la tapa, mercado gastronómico, rutas senderistas y música en directo, entre otras actividades para disfrutar del municipio y de la gastronomía de la Serranía de Ronda.

-XVII Ruta de la Tapa de Torremolinos. Torremolinos celebra del 13 al 22 de noviembre una nueva edición de su ruta gastronómica, que contará con la participación de 39 bares y restaurantes repartidos por cuatro zonas del municipio: La Carihuela y El Bajondillo, El Calvario, el Centro y Playamar-Los Álamos. Durante estos diez días, los establecimientos ofrecerán una tapa elaborada acompañada de una bebida por 3 euros.

-III Jornadas Gastronómicas CoínGusto. Coín celebra del 13 al 15 de noviembre la tercera edición de sus Jornadas Gastronómicas CoínGusto, una cita impulsada por la Diputación de Málaga a través de la marca Sabor a Málaga. En esta ocasión participarán 18 establecimientos del municipio, que ofrecerán tapas, platos especiales y degustaciones gratuitas para poner en valor la gastronomía local.

-VI Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria celebra del 13 al 22 de noviembre la sexta edición de esta cita gastronómica, que contará con la participación de 31 establecimientos repartidos entre La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón y Benagalbón. Todas las propuestas tendrán un precio único de 4 euros, con bebida incluida —caña, refresco o agua—, y la ruta repartirá además 3.700 euros en premios.

-Ruta de la Tapa de Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre celebra del miércoles 11 al domingo 15 de noviembre una nueva edición de su Ruta de la Tapa, que este año lleva por lema ‘Más buena que el pan’. Un total de 15 bares y restaurantes participarán en esta iniciativa, con el pan como ingrediente común en todas las propuestas. Los clientes podrán probar las diferentes tapas, votar por su favorita y conseguir premios reuniendo sellos en su tradicional ‘tapaporte’.

-Mercado Agroalimentario del Guadalhorce. El municipio de Coín acoge cada domingo este mercado de productos locales, una oportunidad para llenar la cesta con alimentos de proximidad directamente de sus productores. En los puestos se pueden encontrar frutas y verduras de temporada, pan y repostería, chacinas, quesos, miel y artesanía. La cita tiene lugar en el polígono industrial La Trocha, en horario de 9:00 a 14:30 horas, y cuenta con aparcamiento gratuito.

-La Nao Santa María en el Puerto Deportivo de Fuengirola. La réplica del célebre navío de Cristóbal Colón regresa a la provincia de Málaga para poner el broche a su gira europea de 2026, en la que ha visitado más de 30 puertos de Reino Unido e Irlanda. La embarcación estará atracada en el Puerto Deportivo de Fuengirola y podrá visitarse del 11 al 22 de noviembre, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

-Ruta teatralizada ‘Alhaurinsomnio’ en Alhaurín de la Torre. Las calles y plazas del Barrio Viejo volverán a llenarse el próximo domingo 15 de noviembre de historias negras y macabras del siglo XIX con la quinta edición de esta ruta teatralizada. Los participantes podrán recorrer distintos escenarios donde se recrearán estos acontecimientos a través de varias escenas, bajo la dirección y con textos de Helena Soria. La salida será a las 19:00 horas desde la calle Málaga, frente a la Óptica Iris.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.