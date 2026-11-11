Una imagen de esta mañana en Mercamálaga y el vídeo de las gambas. EFE/Tiktok

El vídeo viral de un trabajador en Mercamálaga: "A mí me han dejado pasar los piquetes porque soy el de las gambas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un trabajador de Mercamálaga se hace viral en TikTok tras conseguir pasar los piquetes de la huelga general diciendo que es 'el de las gambas'. El vendedor compartió el vídeo entre naves casi vacías y mostró sus cajas de marisco cargadas para la jornada laboral. En el vídeo ironiza sobre el mote de 'comegambas' asignado popularmente a los sindicalistas de CCOO y UGT. La huelga general de 24 horas ha sido convocada por varios sindicatos para reclamar subidas salariales y soluciones para la vivienda.

La huelga general del 11N ha llevado esta madrugada piquetes informativos hasta Mercamálaga. De allí ha salido también uno de los vídeos más compartidos del día en redes sociales. Lo protagoniza un vendedor que había ido a cargar mercancía y que, según cuenta, tenía un argumento con el que los piquetes sindicales, a los que hay quien tacha de 'comegambas', no pudieron: "¡Soy el de las gambas!".

El vídeo, publicado en TikTok por el usuario @franjldr, dura poco más de 30 segundos. Empieza con un paseo por las naves casi vacías de esta gran superficie, entre transpaletas y puestos cerrados, cuando a esas horas en que lo normal es ver el trasiego de cada día.

“Pues aquí estamos en Mercamálaga. Han venido los piquetes y eso, y yo le he dicho que yo tengo que trabajar”, relata el vendedor mientras graba.

Según su versión, la primera respuesta fue negativa por parte de los manifestantes. Así, relata con gracia que él en vez de rendirse les explicó, para convencerles, que era "el de las gambas". "Entonces han dicho: 'Ah, entonces tú sí'".

Es en ese momento cuando la cámara muestra lo importante: cajas de corcho blanco llenas de gambas sobre hielo. El vendedor hunde la mano entre el marisco.

“No nos podemos quedar sin gambas hoy, que a los de Comisiones Obreras y UGT les gustan las gambitas”, suelta, a modo jocoso.

La broma va por el mote de “comegambas”, que desde hace años se les cuelga a los sindicalistas y que vuelve a circular en redes cada vez que hay huelga.

El vídeo acaba con una declaración de intenciones. “Así que aquí vamos a trabajar, ¿vale? Venga, para los de Comisiones Obreras y UGT. Para nosotros no hay huelga”, remata.

La huelga general de este miércoles dura 24 horas. La convocan CCOO y UGT junto a CGT, CNT, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otras organizaciones para pedir subidas salariales y medidas contra la crisis de la vivienda.

Es la primera huelga general con el respaldo de los dos sindicatos mayoritarios desde 2012 y llega a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.