Si te ha llegado esta carta de Correos, tienes solo 7 días para evitar estar en una mesa electoral el 29 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Los ciudadanos notificados tienen un plazo de siete días naturales tras recibir la carta para presentar sus excusas justificadas ante la Junta Electoral de Zona. El trámite se puede realizar de forma presencial o de manera telemática a través de la web oficial del gobierno utilizando el sistema Clave. Existen motivos automáticos para eximirse, como la edad, incapacidad o gestación avanzada, y otros evaluables relacionados con la salud, familia o trabajo. No acudirse a la mesa electoral sin haber recibido la aprobación de la Junta Electoral puede ser constitutivo de un delito sancionado con penas de cárcel.

Es posible que la semana pasada llegara a su casa un señor o señora de Correos para entregarle una notificación. Le ha tocado participar en una mesa electoral el próximo 29 de noviembre.

Habrá gente a la que le haga ilusión participar de forma activa y directa en la fiesta de la democracia y cobrar 75 euros que nunca vienen mal.

Y otra a la que no le apetezca nada estar todo un domingo, desde las 8:00 hasta el cierre de las mesas que, si se complica, puede ser a las 10 o las 11 de la noche sin problema, viendo listas, saludando a todos los vecinos que le conozcan con cara de aquí estamos y sumando votos ante la inquisitoria y desconfiada mirada de los apoderados de los partidos.

Si le ha tocado y quiere ir, perfecto. Si le ha tocado y no quiere ir, tiene la opción de excusarse. Pero solo bajo unos parámetros muy definidos y siempre con la aprobación de la Junta Electoral. Si simplemente no va tiene delito de cárcel.

Desde que recibe la notificación hay siete días para pedir a la Junta Electoral no asistir. Se puede hacer online a través de esta web. Debe tener acceso a través del sistema Clave, presentar el certificado en el que se justifica por qué no podría ir y la carta del nombramiento en pdf o jpg. También se puede hacer el trámite en nombre de otra persona.

Motivos para no ir

Las excusas para no participar en una mesa electoral están tipificadas a través de la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central (JEC).

Hay excusas automáticas, es decir, que directamente te excluyen de la obligación de estar en una mesa y otras que son evaluables, es decir, que los miembros de la Junta Electoral deciden si valen o no.

También se analizan las circunstancias personales o profesionales.

Son estas:

Causas Relativas a la Situación Personal del Miembro Designado

Automáticas

1º. Edad: Tener entre 65 y 70 años (art. 26.2 LOREG). Documentación de identidad donde conste la fecha de nacimiento.

2º. Discapacidad: Situación de discapacidad (art. 4 RD Leg 1/2013). Declaración de discapacidad (cualquier grado). No se exige aportar certificado médico detallado de limitaciones (redacción por Instr. 3/2016).

3º. Incapacidad Permanente: Pensionistas de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez (art. 194 LGSS). Resolución/declaración oficial de la condición de pensionista.

4º. Incapacidad Temporal: Incapacidad temporal para el trabajo (art. 169.1 LGSS). Documento oficial de baja médica.

5º. Maternidad y Cuidado: Gestación a partir de los 6 meses y período de descanso por cuidado del menor (madre biológica, otro progenitor, adopción, guarda o acogimiento) (arts. 45.1.d y 48 ET; art. 177 LGSS). Certificado médico o copia del escrito de suspensión de contrato/reconocimiento del descanso subsidiado (redacción por Instr. 7/2023).

6º. Internamiento: En centros penitenciarios o psiquiátricos. Certificación de los responsables del centro.

7º. Reiteración de Servicio: Haber formado parte de una Mesa al menos 3 veces en los últimos 10 años. Acreditación de designaciones anteriores, sujeta a que la Mesa conserve integrantes de su censo (añadido por Instr. 2/2014).

8º. Protección de Víctimas: Víctima de delito con resolución judicial vigente que imponga prohibición de aproximación, cuando el condenado/investigado esté en el censo del mismo colegio electoral.

Evaluables por la Junta Electoral de Zona

1º. Lesión o Enfermedad: Lesión, dolencia o enfermedad física/psíquica no declarada como incapacidad pero que impida o dificulte gravemente el ejercicio del cargo. Certificado médico detallado con las limitaciones específicas.

2º. Incapacidad Total: Pensionistas de incapacidad permanente total para su profesión, cuando las razones coincidan por analogía con la función de la Mesa. Certificado médico especificando las limitaciones que concurren.

3º. Riesgo en Embarazo/Lactancia: Situación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural (arts. 186 o 188 LGSS) análoga a la función de la Mesa. Certificado médico con detalle de limitaciones (redacción por Instr. 7/2023).

4º. Intervención Quirúrgica/Pruebas: Previsión de cirugía o pruebas clínicas relevantes e inaplazables el día de la votación, días previos o día posterior. Informes facultativos o del centro médico demostrando la urgencia/perjuicio.

5º. Objeción Religiosa: Pertenencia a confesiones/clausuras cuyo ideario sea incompatible con la participación. Acreditación de pertenencia e informe justificativo de los motivos.

6º. Cambio de Residencia: Traslado de residencia habitual a otra Comunidad Autónoma que justifique la dificultad de asistencia. Documentación probatoria de residencia y justificante de dificultad.

Causas Relativas a las Responsabilidades Familiares

Automáticas

1º. Cuidado del Lactante: Por sus progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores (arts. 37.4 y 5 ET; 188 LGSS). Certificación empresarial de reducción de jornada + fotocopia del libro de familia o certificado del Registro Civil (redacción por Instr. 7/2023).

2º. Guarda Legal: Cuidado directo y continuo de menores de 12 años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Copia del escrito de reducción de jornada (art. 37.6 ET o función pública) o certificación de Servicios Sociales (redacción por Instr. 7/2023).

3º. Cuidado de Familiares: Cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad/afinidad impedido por edad, accidente o enfermedad. Copia del escrito de reducción de jornada (art. 37.6 ET o función pública) o certificación de Servicios Sociales.

Evaluables

1º. Eventos Familiares Relevantes: Coincidencia el día de la elección con eventos familiares inaplazables o con perjuicio económico grave, siendo el interesado el protagonista o familiar hasta el 2º grado. Documentación acreditativa de la celebración, del carácter inaplazable o del perjuicio económico por suspensión.

2º. Progenitores de Menores: Condición de madre o padre de menores de 14 años, en familias monoparentales o cuando el otro progenitor no pueda hacerse cargo durante la jornada. Acreditación documental del estado de familia monoparental o la imposibilidad del otro progenitor (redacción por Instr. 2/2025).

Causas Relativas a las Responsabilidades Profesionales

Aquí todas son de carácter evaluable por las Juntas Electorales de Zona.

• Personal al servicio de la Administración Electoral y Judicial: Quienes deban prestar servicios el día de la votación a las Juntas Electorales, Juzgados y Administraciones Públicas con funciones electorales (incluyendo notarios en cumplimiento del art. 91.5 LOREG). Debe presentar informe de los responsables del órgano especificando la imposibilidad de sustitución.

• Servicios Esenciales de la Comunidad: Personal del ámbito médico, sanitario, protección civil, bomberos y servicios análogos de importancia vital. Debe presentar informe del responsable del servicio motivando las dificultades o imposibilidad de sustitución.

• Medios de Comunicación: Directores de medios de información general y jefes de servicios informativos encargados de la cobertura de la jornada electoral. Debe presentar certificación de la representación o dirección del medio.

• Eventos Públicos Programados: Profesionales convocados a acontecimientos públicos previstos antes de la llamada a urnas, cuya ausencia impida la celebración, cause suspensión y genere perjuicios económicos relevantes. Debe presentar documentación fehaciente del evento, la imposibilidad de reemplazo y los daños económicos derivados.

Los siguientes pasos

Hay siete días naturales para presentar la excusa documentada ante la Junta Electoral de Zona y ésta tiene 5 días para responder.

Si acepta la excusa, se ha librado de ir a la mesa electoral.

Si la rechazan tiene todas las papeletas para tener que ir, ya que no hay recurso en vía administrativa electoral. Podría recurrir ante el juzgado contencioso-administrativo.