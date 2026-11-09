Emily, la estadounidense que defiende las raíces de Frigiliana junto a la burrita Lola: "Soy una guiri diferente"

Emily ha acogido a cinco burros en el último año y sueña con crear una granja que sirva de refugio seguro para la rehabilitación de estos animales y para realizar actividades terapéuticas.

A través del perfil @la_burrita_lola, la burra se ha hecho famosa en redes sociales, participando en eventos locales, bodas, actividades turísticas y en la próxima Cabalgata de Reyes de Frigiliana.

La estadounidense defiende la importancia de preservar las tradiciones del campo andaluz y la cultura local, destacando el papel histórico de los burros y acercándolos a los niños y vecinos del pueblo.

Emily, una estadounidense afincada en Frigiliana desde hace cinco años, ha rescatado y rehabilitado a Lola, una burrita de 12 años que sufría graves problemas de salud tras una vida dedicada al trabajo duro.

En Frigiliana casi no queda un niño que no la reconozca. Basta con que Lola asome por el pueblo para que alguien la llame por su nombre desde la ventanilla de un coche o desde los columpios del parque. "Se me ha hecho famosa", dice su dueña, Emily, con una sonrisa.

Confiesa que le da algo de vergüenza hablar en español, pero acepta la entrevista de manera oral y totalmente en el idioma porque está trabajando duro en sus clases.

Apenas lleva cinco años en España y se defiende mejor que muchos. "Mi acento estadounidense no se borra", lamenta. Pero dice que se siente cómoda en Andalucía y que ha encontrado aquí una tierra "muy especial".

Está feliz. En Frigiliana, todos la conocen tanto a ella como su familia, están "integrados", pero lo que ha terminado por abrirles las puertas al resto del pueblo es la burrita Lola.

Dice que gracias a ella ahora tiene “muchos más amigos” en esta localidad malagueña, considerada una de las más bonitas de España.

Aunque ahora sea modelo y lleve flores a modo de corona como una catrina mexicana, hace algo más de un año, la historia de Lola era muy distinta.

12 años, estaba “cansada y triste” y había cambiado de hogar muchas veces. Ha pasado buena parte de su vida trabajando, en la recolección de la aceituna principalmente, aunque también podría haber transportado a personas, según relata Emily.

Emily y Lola. EEM

Lola estaba a la venta en la cuadra de un vecino. Él sabía que a Emily le gustaban los animales y la invitó a conocerla.

En ese momento ni se le pasaba por la cabeza quedarse con una burrita, pero recuerda que hubo "algo" en ella que le llegó al corazón.

"Sentí que Lola merecía un hogar estable y lleno de cariño para descansar, recuperarse y recibir los cuidados que necesitaba", explica Emily.

La compra fue fruto de un impulso a principios de septiembre de 2025; por entonces, no imaginaba la complicidad que estaba a punto de nacer entre ambas.

Ganarse su confianza exigió grandes dosis de paciencia. Durante los primeros meses, Emily se limitaba a acompañarla en la cuadra, en silencio y, sin prisas, para no abrumarla.

Al principio, la burra rechazaba cualquier contacto físico y ni siquiera permitía que le rozara las orejas.

Aprovechando su formación en masaje equino, Emily empezó a aplicarle suaves sesiones terapéuticas. Con constancia y dedicación, llegó el ansiado punto de inflexión: Lola permitió que le acariciara con delicadeza. A partir de ese gesto, la desconfianza dio paso al afecto, aunque no terminaba de verla del todo cómoda.

Gracias a un veterinario, Emily pudo conocer qué le pasaba. "El hombre, acostumbrado a tratar con animales que van a competiciones, flipó al desplazarse para atender a una burra", cuenta entre risas Emily.

Lola presentaba una dentadura muy deteriorada, "con picos afilados como cuchillos", que le causaban dolor y le impedían alimentarse bien, lo que explicaba su delgadez.

Tras la mano del veterinario, el alivio fue, cuenta Emily, "instantáneo". Esa misma tarde, tras el limado dental, la burra devoró la comida con apetito renovado y empezó a cambiar su actitud.

Lola, Emily y su amigo Scooby. EEM

Para completar su rehabilitación, el veterinario les recomendó que dieran paseos diarios destinados a reactivar la musculatura y despejar el ánimo del animal.

Las caminatas por el campo y las visitas al pueblo, arropada por el entusiasmo de niños y vecinos, terminaron por transformar definitivamente la nueva vida de Lola.

Hoy, Emily describe a Lola como una compañera "mucho más abierta y cómoda", y añade entre risas que se encuentra disfrutando de una vida "un poco de jubilada", disfrutona total.

De EE.UU. a la Axarquía

Emily, su marido, Chris, y sus tres hijos son estadounidenses. Hace 17 años, la pareja se propuso un sueño: recorrer el mundo despacio y criar a sus hijos con una mente abierta gracias al descubrimiento de nuevas culturas.

Han pasado una década viajando, pasando tres de ellos en Costa Rica, donde Emily trabajaba como redactora para la revista International Living.

Llegaron a Frigiliana casi por casualidad. Buscaban un lugar en la Costa del Sol, donde tenían amigos, y un día se acercaron al pueblo para que los niños jugaran en el parque y conocieron la plaza de las Tres Culturas.

Allí hablaron con otros extranjeros con hijos en el colegio, que les hablaron de la enseñanza bilingüe, de la seguridad del pueblo y de la amabilidad de los vecinos.

"Nos gustó tanto lo que escuchamos que pensamos que quizás nuestro hogar, por fin, estaba en Frigiliana", recuerda. Volvieron a Estados Unidos, vendieron la casa que les servía de base, el coche y todas sus cosas, y hace 5 años se instalaron en la localidad malagueña, donde asegura que no pueden ser más felices.

Se sienten “muy integrados” y Emily insiste en lo agradecida que está con el pueblo, con los profesores y con sus vecinos “desde antes que llegaran Lola y sus amigos”.

En una provincia donde a menudo se señala a los extranjeros como responsables de la pérdida de identidad de los pueblos y ciudades, Emily dice que recorre un camino totalmente contrario como extranjera.

Dos burritos de paseo por el pueblo. EEM

"Yo soy una guiri diferente. Tengo mucho amor por la cultura de aquí, de Andalucía, y también por los animales. Quiero luchar por mantener la identidad de esta tierra, que fue lo que me enamoró", explica.

Para ella, Lola representa el campo andaluz, sus tradiciones y su ritmo de vida pausado. Explica que “durante generaciones, los burros han ayudado a las familias a trabajar la tierra y a vivir de ella, especialmente en lugares donde la orografía dificultaba otros medios de transporte”.

Le apena que esa relación se esté perdiendo. Asegura que “hay niños aquí que nunca han tocado una burra” y que disfruta viendo cómo pequeños, padres y abuelos se acercan a Lola. “Es parte de la cultura y le tengo mucho respeto”, afirma.

Cinco burros en un año

Ese respeto por la tradición va de la mano de su otra pasión, los animales; en el último año ha acogido a cinco burros diferentes. Emily deja claro que no es una organización de rescate registrada.

En el último año han pasado por sus manos cinco burros. Entre ellos, una madre y una hija que llegaron “salvajes” y que, tras mucho trabajo, se volvieron muy cariñosas. Una mujer extranjera con una gran finca en Cómpeta se ofreció a adoptarlas juntas, para no separar a dos animales tan unidos y felices.

“Estuve llorando una semana”, reconoce. Al poco tiempo llegaron Shakira, una burra “muy bonita” que "parece andaluza sin serlo", y su cría, un machito llamado Scooby.

Hoy comparten cuadra con Lola, habiéndose convertido en mejores amigos. “Estarán conmigo para toda la vida, para siempre”, asegura.

Su intención es aprovechar el tirón de la burrita para ayudar a muchos más. Explica que cuanto más crezca el proyecto, más oportunidades tendrá de ofrecer a los burros que lo necesitan “un entorno seguro, cuidados y un hogar lleno de cariño”.

Emily con sus burritos. EEM

"Soy autónoma, no una organización de rescate registrada. Sin embargo, La Burrita Lola aúna dos aspectos que para mí son fundamentales: el cuidado de los animales y llevar alegría a las personas", declara.

Aunque el proyecto no es formalmente un centro de rescate, ayudar a burros que lo necesitan se ha convertido en una parte esencial de su propósito."Mi sueño a largo plazo es contar con una pequeña granja que sirva de hogar seguro para burros que requieran rehabilitación y cuidados, creando al mismo tiempo un grupo estable en torno a Lola", sostiene.

Le encantaría realizar un espacio donde la gente pueda conocer a los animales y descubrir sus historias personales.

"Algo que he aprendido es lo fuertes que pueden llegar a ser los vínculos entre los burros. Lola ya tiene amigos, pero sigo esperando que encuentre a ese compañero tan especial para ella. ¿Te imaginas tener un burrito de Lola? ¡Me moriría! Todo ello en un grupo donde se sienta integrada y en casa", expresa.

Todo lo que gira a la Burrita Lola no consiste simplemente en hacer famosa a una burra. "Se trata de ofrecer una vida mejor a un animal trabajador, acercar a las personas a la naturaleza y contribuir a preservar el lugar especial que los burros han ocupado en la cultura andaluza", añade.

Un día con Lola

La rutina de Lola es tranquila. Emily deja a su hija en el colegio a las nueve de la mañana y se va a la cuadra. La burra come por la mañana y por la tarde, y solo recibe algo más a mediodía si tiene una boda o algún compromiso especial que le haga necesitar "un empujón de fuerzas".

Hay que vigilar, ojo, que no engorde. "Es una glotona, le encanta su comida, pero ahora le toca dieta, con menos avena y más heno, según nos ha dicho el veterinario", explica.

Cuando hace buen tiempo salen de paseo por el campo cuatro o cinco veces por semana. Al pueblo bajan más o menos una vez a la semana, porque la visita se alarga siempre.

"Nos paramos en cada esquina", confiesa. La calle es muy corta y Lola “puede estar ahí horas”, porque todo el mundo se para a saludarla.

El nombre de Lola, tan andaluz, no lo eligió ella. "Oficialmente en los papeles se llama Dolores, pero me pareció muy serio. No quería que la relacionarán con el dolor. Pensamos Lola o Lolita y se quedó en Lola. Sobre los divertidos nombres de Shakira y Scooby, no fue cosa nuestra. Se llamaban ya así, aunque creo que me gustan más los nombres como Rosita o Margarita, más adorables", asevera entre risas. Pero no piensa cambiárselos.

La Cabalgata de Reyes

Fue en cada uno de los paseos que daban cuando Emily se dio cuenta de la alegría que transmitía su burra y pensó que si vecinos le sacaban fotos y se detenían a pasar un rato de su tiempo con ella, podía abrirle una cuenta en redes sociales para contar sus pequeñas aventuras y compartirlas con otras personas que no son de la localidad.

Así fue como nació el perfil @la_burrita_lola en Instagram y TikTok, donde han conseguido crear, dice, "una comunidad maravillosa". También en Facebook se llama 'La burrita Lola'.

Tal es su éxito que la contratan para bodas, donde acompaña a las damas de honor o crea escenas mágicas con los invitados; ha aparecido en varios reportajes de televisión e incluso ha protagonizado un anuncio de una empresa local.

También ha participado en una exposición con Oleo Frigiliana, un colectivo que trabaja para preservar las tradiciones agrícolas de la zona.

Su faceta de modelo va más allá de las sesiones de fotos que le hacen. Posó en la Ruta del Arte del pueblo, donde un artista la pintó en vivo y en directo. "Han sido varios pintores los que han hecho cuadros de ella. Guardo uno en casa en el que aparecen Frigiliana, sus montañas y ella", expresa.

Emily está muy emocionada con una noticia que le han dado hace poco. Lola ha sido invitada a desfilar en la Cabalgata de Reyes de Frigiliana junto a unos mulos. Para la americana es “un gran honor” que, siendo extranjera, el pueblo la acoja y cuente con ella para "sus fiestas tradicionales".

"Digamos que Lola me ha ayudado a ser emprendedora. Obtuve el permiso de residencia para trabajar justo cuando ella llegó y ahora soy autónoma en actividades de turismo. Ofrezco paseos privados, sesiones, la presencia de Lola en eventos... Y estamos muy contentos. Es algo extra, porque en principio no necesitaba trabajar. Chris, mi marido, trabaja por internet para clientes de todo el mundo, a los que ayuda a vender sus productos", declara. La mayoría de lo que gana es utilizado para seguir dándole una bonita vida a sus burros.

Cuentacuentos

Uno de sus proyectos favoritos junto a sus burritos son las actividades gratuitas para niños, con cuentacuentos y ratos de contacto con los animales. Lola ya ha visitado a alumnos de Infantil, ha pasado por un campamento de verano y ha participado en encuentros vecinales. "Ojalá pronto hagamos muchas más cosas así", dice.

Le gustaría también que Lola ayudara en terapias, de la mano de un profesional, a personas con depresión u otras patologías que necesitan reconectar con la naturaleza y a los que puede alegrar el día, igual que a ella le alegró la vida el día que la conoció.