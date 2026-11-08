El pueblo medieval donde probar uno de los mejores quesos de España: Conjunto Histórico con baños árabes

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LO ESENCIAL Las claves Alhama de Granada destaca por su casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, su pasado andalusí y sus emblemáticos Baños Árabes. La localidad alberga la Quesería Cortijo El Aserradero, cuyos quesos artesanos de leche de cabra han ganado reconocimientos en los World Cheese Awards. La quesería cuenta con una ganadería propia de más de 500 cabras de raza murciano-granadina y elabora sus productos con métodos tradicionales. Ofrecen visitas guiadas con degustación de quesos y vino local por un precio de entre 5 y 7 euros por persona.

Alhama de Granada es uno de esos pueblos andaluces que sorprenden por la riqueza de su patrimonio y por el paisaje que lo rodea. Situado en el Poniente Granadino, este municipio conserva un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), un pasado ligado a la época andalusí y un entorno natural marcado por enormes paredes rocosas que acompañan el curso del río Alhama.

A todo ello se suma una propuesta gastronómica que merece una parada: sus quesos artesanos, elaborados en una quesería cercana que ha conseguido reconocimientos internacionales.

El municipio cuenta con una larga historia que se remonta a tiempos anteriores a la presencia musulmana, aunque fue durante el periodo andalusí cuando adquirió una especial relevancia. Su propio nombre procede del término árabe 'al-hamma', que significa baños de agua caliente, en referencia a los manantiales termales que han marcado la identidad de la localidad durante siglos.

Uno de los principales atractivos es precisamente su conjunto histórico. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975 y posteriormente inscrito como Bien de Interés Cultural, reúne construcciones de distintas épocas, calles estrechas, casas señoriales y vestigios de su antigua configuración urbana.

Entre sus edificios más destacados se encuentran la Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación, levantada sobre una antigua mezquita, el Hospital de la Reina, la Casa de la Inquisición y el antiguo convento del Carmen.

Es muy conocido su conjunto de profundas gargantas y paredes verticales excavadas por el río Alhama, que discurre junto al casco urbano y crea uno de los paisajes más singulares de la provincia.

Este entorno no solo destaca por su valor natural: también forma parte del conjunto histórico protegido por su relación con la evolución de la localidad y sus antiguos usos agrícolas e hidráulicos.

Otro de los grandes atractivos patrimoniales son los Baños Árabes, situados a las afueras del núcleo urbano. Sus instalaciones, que conservan elementos de época almohade y nazarí, forman parte de una tradición termal mucho más antigua, cuyos orígenes se remontan a la época romana.

Gastronomía

La visita a Alhama de Granada también puede convertirse en una oportunidad para descubrir algunos de los productos gastronómicos de la zona. A escasos kilómetros del núcleo urbano se encuentra la Quesería Cortijo El Aserradero, una explotación familiar especializada en la elaboración de quesos artesanos de cabra que ha logrado hacerse un hueco en el panorama quesero nacional e internacional.

El proyecto combina ganadería propia y elaboración artesanal. La explotación cuenta con más de 500 cabras de raza murciano-granadina, cuya leche se utiliza para producir diferentes variedades de queso. La quesería apuesta por una elaboración que combina los métodos tradicionales con técnicas actuales y trabaja con leche cruda de cabra, cuajo de cabrito lechal y procesos de maduración que permiten obtener productos de distintas texturas e intensidades.

Su trayectoria está respaldada por diferentes reconocimientos en concursos especializados. Entre ellos destacan las medallas conseguidas en los World Cheese Awards, uno de los certámenes internacionales más conocidos del sector.

Además de adquirir sus productos, quienes se acerquen hasta la finca pueden conocer de primera mano cómo funciona la explotación. La quesería organiza visitas guiadas de aproximadamente una hora y media en las que explica el proceso de elaboración, muestra las instalaciones y permite conocer a las cabras que proporcionan la materia prima. La experiencia termina con una degustación comentada de diferentes quesos artesanos, acompañados de una copa de vino de la bodega Aranzada, también vinculada a Alhama de Granada.

La propuesta tiene un precio publicado de cinco euros por persona para grupos de seis o más visitantes y de siete euros para grupos más pequeños. Es recomendable consultar previamente la disponibilidad y reservar la visita.