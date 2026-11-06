Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas en los pueblos y mercadillos

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LO ESENCIAL Las claves La provincia de Málaga ofrece una variada agenda cultural y de ocio para los días 6, 7 y 8 de noviembre con mercadillos, exposiciones y teatro. Los pueblos malagueños celebran fiestas gastronómicas destacadas como la Feria del Jamón de Campillos, el Mercado Moscatel de Almáchar y la Fiesta del Conejo de Parauta. La oferta de la capital incluye la ruta vegana La Vruta, talleres infantiles en Plaza Mayor y exposiciones en el Museo Carmen Thyssen y el OXO Museo del Videojuego. La provincia acoge también eventos solidarios en San Pedro Alcántara y Villanueva del Rosario, junto a la 13.ª edición de la prueba deportiva Gran Vuelta Valle del Genal.

Comienza un nuevo fin de semana en la provincia de Málaga con muchos planes. Entre las opciones que podrás encontrar, habrá actividades para niños, mercadillos, festivales y fiestas gastronómicas durante los días 6, 7 y 8 de noviembre.

-La Vruta, la ruta de la tapa vegana de Málaga. Málaga celebra del 1 al 8 de noviembre la quinta edición de La Vruta, una iniciativa que coincide con el Día Mundial del Veganismo y que invita a descubrir la gastronomía vegetal a través de tapas creativas repartidas por distintos establecimientos de la provincia.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-'El Jardín de los Misterios' en Plaza Mayor. Los días 6 y 7 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas, pequeños y mayores podrán disfrutar de diferentes propuestas gratuitas en las que el misterio y la diversión serán los grandes protagonistas.

-Exposición ‘Julio González, pintor y dibujante’ en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. El museo dedica una nueva muestra al artista Julio González con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento. La exposición permite descubrir una faceta menos conocida del escultor, considerado pionero de la escultura moderna en hierro, a través de sus pinturas y dibujos, una producción poco estudiada y divulgada. La muestra puede visitarse en la Sala Noble hasta el 17 de enero de 2027.

-‘Verborrea’ en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. El teatro malagueño acoge del 6 al 8 de noviembre esta obra escrita y dirigida por Pablo Remón, ganador de un Premio Goya y un Premio Nacional de Literatura Dramática. La propuesta cuenta con un reparto encabezado por Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé y narra el auge y la caída de un grupo punk entre finales de los años 80 y principios de los 90.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

Planes en la provincia

-Feria del Jamón de Campillos. Campillos celebra los días 7 y 8 de noviembre la XVIII edición de su tradicional Feria del Jamón y los Productos Derivados del Cerdo, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial. El domingo 8 será el día grande, con más de 50 empresas en el Parque José María Hinojosa y puestos de jamón, embutidos, quesos, aceite y otros productos. La programación incluye además catas, un curso de corte de jamón, música en directo, actividades infantiles y un tren turístico para disfrutar del municipio durante todo el fin de semana.

-X Mercado Moscatel de Almáchar. Almáchar celebra este domingo una nueva edición de su Mercado Moscatel, una cita festiva dedicada a promocionar la uva pasa de la Axarquía y las tradiciones vinculadas a este producto. Durante toda la jornada, el parque María Zambrano acogerá un mercado de productos locales en el que habrá degustaciones, música y baile, con la uva pasa como gran protagonista.

-XVII Fiesta del Conejo de Parauta. El municipio de Parauta, en plena Serranía de Ronda, celebra del 6 al 8 de noviembre una nueva edición de esta fiesta gastronómica declarada de Singularidad Turística Provincial. El arroz con conejo de campo será el gran protagonista de la cita, con una degustación gratuita prevista para el sábado 7 a las 14:30 horas. La programación incluirá también actuaciones musicales, verdiales, mercadillos de productos locales, animación infantil y actividades para toda la familia.

-La Térmica Village en Estepona. La Térmica Village cierra su recorrido de la temporada 2026 este sábado 7 de noviembre con una jornada gratuita y abierta al público en Estepona. La Plaza del Ajedrez acogerá música en directo, propuestas creativas, talleres, arte en acción y un mercado de diseño, en una cita para disfrutar de la cultura y el ocio al aire libre.

-‘Cortes Solidarios, por una buena causa’ en San Pedro Alcántara. El bulevar de San Pedro Alcántara acoge este domingo 8 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, una nueva edición de esta iniciativa solidaria. El evento se celebrará este año a beneficio del equipo inclusivo del Club Deportivo Recreativo San Pedro.

-Fiesta de Otoño ‘Brindis contra la soledad’ en Villanueva del Rosario. La Fundación Harena organiza este sábado 7 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, una jornada solidaria en el Cortijo El Jaral de Villanueva del Rosario.

-Gran Vuelta Valle del Genal. Este sábado 7 de noviembre arranca la 13.ª edición de esta prueba deportiva que recorre los espectaculares parajes del Valle del Genal e implica a sus 15 municipios. El evento reunirá a unos 1.100 deportistas llegados de distintos puntos del mundo.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.