El mercadillo medieval ideal para visitar este fin de semana: 80 puestos, talleres y actividades infantiles

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LO ESENCIAL Las claves Andújar celebra su Mercado Medieval del 6 al 8 de noviembre en los jardines del Paseo de Colón bajo el título 'Andújar 1466, la muy noble y muy leal'. El evento contará con más de 80 puestos de artesanía, comercio y gastronomía, además de campamento medieval, tetería y atracciones infantiles. La programación incluye siete escenas teatralizadas históricas, exhibiciones de cetrería, talleres de esgrima y tiro con arco, espectáculos de fuego y pasacalles. Todas las actividades son gratuitas y arrancarán el viernes con actos dirigidos a colegios y un desfile inaugural a las 18:00 horas.

El pueblo jiennense de Andújar se prepara para regresar al pasado con una nueva edición de su Mercado Medieval. Durante tres días, del 6 al 8 de noviembre, los jardines del Paseo de Colón se transformarán en un escenario de época con puestos de artesanía, gastronomía, recreaciones históricas y espectáculos para todos los públicos.

Bajo el título 'Andújar 1466, la muy noble y muy leal', esta edición tendrá como protagonista uno de los episodios más significativos de la historia de la localidad. El mercado recordará el momento en el que, el 23 de noviembre de 1466, Andújar recibió el reconocimiento de «muy noble y muy leal» por su fidelidad al rey Enrique IV de Castilla, en un contexto marcado por los enfrentamientos políticos y militares de la Guerra Castellana.

La recreación histórica será uno de los grandes atractivos de la cita, con siete escenas teatralizadas que combinarán personajes históricos y ficticios para acercar al público a aquella época. La ambientación se extenderá por el recinto, con especial protagonismo del entorno de la muralla y la Torre de la Fuente Sorda.

La programación se completará con más de 80 puestos de artesanía, comercio y gastronomía, además de espacios de hostelería, una tetería y atracciones infantiles.

Actividades

El recinto contará también con un campamento medieval en el que se expondrán espadas y armaduras y se recrearán diferentes aspectos de la vida militar de la época.

Quienes se acerquen hasta el mercado podrán participar en talleres de esgrima y tiro con arco, así como disfrutar de exhibiciones de cetrería, música medieval en directo, teatro de calle, danza, títeres y acrobacias.

Tampoco faltarán los pasacalles, los juegos tradicionales y los espectáculos de fuego.

El Mercado Medieval abrirá sus puertas el viernes 6 de noviembre. Durante la mañana, la programación estará especialmente dirigida a los centros educativos, con actividades para escolares, entre ellas una exhibición de cetrería destinada al alumnado de Primaria.

A las 18:00 horas comenzará un desfile desde el Ayuntamiento hasta el Parque de Colón, que marcará el inicio de las tres jornadas de celebración.

El sábado 7 y el domingo 8 continuará la programación con las recreaciones históricas, los puestos comerciales y las distintas propuestas culturales y de entretenimiento.

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre, por lo que el mercado se presenta como una alternativa de ocio para disfrutar en familia y descubrir algunos de los episodios más destacados de la historia de Andújar.