El Museo de Arte Belenista de Mollina arranca temporada navideña: más de 60 obras dedicadas a los Reyes Magos

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LO ESENCIAL Las claves El Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina (Málaga) inaugura su décima temporada con los Reyes Magos como grandes protagonistas de su exposición renovada. La nueva campaña incluye más de 60 obras dedicadas a Melchor, Gaspar y Baltasar, destacando una pieza realizada 'in situ' cuyas figuras superan el metro y 70 centímetros de altura. Entre las novedades sobresale la exposición de 'Nacimiento en un patio andaluz', el primer belén adquirido por la Fundación Díaz Caballero en 2016, tras una cuidada restauración. El espacio, de más de 5.000 metros cuadrados, exhibe de forma permanente más de 100 belenes y dioramas con 2.000 figuras de prestigiosos belenistas nacionales e internacionales.

El Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina arranca la temporada 2026-27 con parte de su exposición permanente renovada y con los Reyes Magos como gran reclamo. Es la décima campaña de este espacio, que la Fundación Díaz Caballero, su promotora, define como el mayor del mundo dedicado a la difusión y conservación del belenismo.

La colección de la fundación reúne unas 650 obras, entre belenes completos, fragmentos, dioramas y conjuntos de figuras. Este año, buena parte del protagonismo recae en Melchor, Gaspar y Baltasar.

La vicepresidenta de la Fundación, Ana Caballero, explica que en la nueva temporada “se pueden contemplar más de 60 obras dedicadas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una de ellas realizada ‘in situ’ para esta exposición por artistas andaluces, con piezas que miden más de un metro con 70 centímetros”.

Un Baltasar en elefante

Esa obra es ‘Oro, incienso y mirra para el más humilde rey’, instalada en el distribuidor central del museo. La firman los belenistas José Ángel García, Gonzalo Carrillo, Miguel Ángel Ruiz, José Manuel Coto y Antonio Reyes, con figuras de la factoría italiana Heide.

Lo primero que llama la atención es el tamaño. Las figuras humanas rozan el metro de altura, y a esa escala están también el caballo, el camello y el elefante sobre los que avanzan los Reyes Magos. El conjunto de Baltasar a lomos del elefante supera el metro y 70 centímetros.

El primer belén

Otra de las novedades está en la Sala 3. Allí se puede ver ‘Nacimiento en un patio andaluz’, el primer belén que adquirió la Fundación Díaz Caballero, en 2016.

La obra es de Juan José Millán, con figuras de Rioja y Lagares, y se expone en Mollina por primera vez después de una cuidada restauración a cargo de Alejandro Calderón y Francis Pérez.

La Sala 7 estrena ‘Recuerdos de la Alhambra’, de Araceli Gamero y Manuel Fernández, con figuras de Enrique Villagrasa. Es una obra deliberadamente anacrónica: los Reyes Magos adoran a Jesús, junto a María, en una de las salas de la fortaleza nazarí.

Mientras tanto, José conversa con un sabio, fascinado por el conjunto palatino de Granada.

Una misa de Navidad

También es nueva ‘Misa en Navidad’, con figuras de Tula, en la que han trabajado Ignacio Fernández y Ana Azcona junto a Javier Senosiain, Cristina Vuelta y Carmen Yoldi.

La escena lleva al visitante al interior de una iglesia en plena eucaristía, donde los feligreses tienen un belén montado dentro del templo. Los autores han cuidado también el exterior, con los comercios de la calle en la que se levanta la iglesia.

El museo ha renovado por completo las piezas de la sección Belenes del Mundo y hará lo mismo con los fragmentos del distribuidor, que tendrán nuevas figuras de los Reyes Magos.

Artabán, el cuarto Rey Mago

Entre los belenes que repiten y en los que aparecen los Magos de Oriente está ‘Se cuenta que también había un cuarto Rey Mago’, en la Sala 7. La obra, de Javier Rodríguez y Rocío Romero, con figuras de Ariel Mora, recrea la leyenda de Artabán.

Según esa historia, el cuarto rey se fue quedando atrás en su viaje hacia Belén por las obras de caridad que hacía por el camino, en las que empleaba las piedras preciosas de su equipaje. La recogió el escritor Henry van Dyke en 1896 en ‘The Other Wise Man’ (‘El otro Rey Mago’).

En la misma sala sigue ‘Aquel sueño de Reyes’, de José Manuel Coto, que representa el sueño de un niño la víspera del 6 de enero. La fantasía se mezcla con la realidad en una habitación llena de recuerdos de la vida del propio autor y de algunos de los regalos más populares que se piden a los Magos.

Dónde ver a los Reyes Magos

La Sala 5 mantiene ‘Visita de los Reyes a Herodes’, de Francisco Javier Guilloto, que recrea este pasaje bíblico con una atmósfera envolvente. En el mismo espacio está ‘Envuelto en Granada’, de Mauricio Yuste, con figuras de los hermanos Castells y Carlos Delgado, que sitúa a los Reyes junto a la antigua Puerta de las Orejas o puerta Bib-Arrambla, del siglo XIV.

En el distribuidor central aparecen en un gran ‘Belén Napolitano’, de Claudio Mattei y su Grupo Pesebristico de Ponte San Pietro, y en una Adoración con figuras de cerca de un metro de altura y escenografía de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo (Murcia).

Hay representaciones más curiosas. En ‘Hacia Belén desde las Estrellas’, Sus Majestades surcan los cielos en una nave USS Enterprise de la saga ‘Star Trek’. El museo cuenta también con un Carrusel Popular Alemán de madera.

En ‘La Cueva’ (Sala 1), con ocho escenas del Nuevo Testamento desde la Anunciación hasta la infancia de Jesús, los Reyes ocupan la parte central junto al recién nacido. En ‘Navidad en Andalucía’ (Sala 4), que recorre tradiciones y monumentos de las ocho provincias, llegan a Almería a bordo del barco ‘Orientis Stella’, cargado de regalos.

En el ‘Monte Sacro’ (Sala 6), con escenas bíblicas que arrancan en la creación, se puede ver una cabalgata camino del Nacimiento.

Cómo es el museo

El museo se inauguró en noviembre de 2017 en el Polígono Casería del Rey de Mollina y abre todo el año. Nació por impulso de la Fundación Díaz Caballero como un lugar para salvaguardar obras que elevan el belenismo a la categoría de arte, una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de España y Bien de Interés Cultural, como Actividad de Interés Etnológico, en Andalucía.

Expone de forma permanente más de un centenar de belenes y dioramas, con más de 2.000 figuras de autores nacionales e internacionales y estilos muy distintos. En total, ocupa más de 5.000 metros cuadrados repartidos en siete salas y el distribuidor central.

Cuenta además con una zona para muestras temporales en la que se puede ver todo el año una docena de escenas de la Pasión de Jesús. En el exterior del edificio principal hay una exposición con estancias de una casa rural andaluza de principios del siglo XX y diversas herramientas y aperos agrícolas.