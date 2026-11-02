El pueblo pesquero donde probar las mejores gambas: con un castillo del siglo XVIII y Bien de Interés Cultural

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LO ESENCIAL Las claves El municipio almeriense de Garrucha destaca como uno de los grandes referentes gastronómicos de Andalucía gracias a su famosa gamba roja. La Guía Repsol pone en valor su puerto pesquero y su lonja, recomendando asistir a las tradicionales subastas públicas de pescado. Entre su patrimonio destaca el Castillo de las Escobetas, construido en 1769 para defender la costa de los piratas y declarado Bien de Interés Cultural. Su Paseo Marítimo acoge reconocidos restaurantes como Rincón del Puerto o Boracay, especializados en pescados frescos, mariscos y arroz a la garruchera.

Almería tiene mucho más que ofrecer que sus playas y sus paisajes de costa. Sus pueblos marineros conservan una estrecha relación con el mar que se refleja especialmente en sus cocinas, donde el pescado y el marisco fresco ocupan un lugar destacado.

Es el caso de Garrucha, una localidad que ha conseguido hacerse un nombre dentro de la gastronomía andaluza gracias a uno de sus productos más apreciados, como es la gamba roja.

Este municipio del Levante almeriense cuenta con una importante tradición pesquera y un puerto que se ha convertido en uno de sus principales símbolos. De hecho, la fama de su gamba roja ha traspasado las fronteras de la provincia y ha situado a Garrucha entre los destinos que merece la pena conocer para quienes disfrutan de la buena mesa.

La Guía Repsol pone el foco en esta localidad y recuerda que su atractivo gastronómico no termina en este conocido marisco. "La famosísima gamba roja de Garrucha es solo la punta del iceberg de un pueblo marinero que tiene en el Puerto y la Lonja algunos de sus principales reclamos turísticos", señalan, y también destacan las subastas públicas de pescado que se celebran de lunes a viernes.

Además de la gamba roja, en las cartas de sus restaurantes aparecen otras especialidades como el arroz a la garruchera y el pescado frito, recetas muy ligadas a la tradición marinera de la zona.

Buena parte de la historia de Garrucha se entiende paseando por su puerto pesquero. Allí se encuentra la lonja, un edificio construido en 1995 que sustituyó a las antiguas instalaciones de los años cincuenta. Su arquitectura, de diseño vanguardista para la época, llama la atención desde el exterior, aunque también merece la pena conocer algunos detalles de su interior.

Entre ellos destacan dos mosaicos dedicados a imágenes religiosas muy vinculadas a la localidad: la Virgen del Carmen y la Virgen de los Dolores, titular de una de las cofradías del municipio, tal y como recoge la web de Turismo del Ayuntamiento.

Otro de los edificios que merece una visita es el castillo de las Escobetas, también conocido como castillo de Jesús Nazareno. Construido en 1769 por el arquitecto veratense Francisco Ruiz Garrido, esta fortaleza se levantó para defender la costa de los ataques de los piratas berberiscos. Su importancia histórica y patrimonial queda reconocida con su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento.

El recorrido puede continuar por el Paseo Marítimo, donde se encuentra el Monumento al Pescador. La obra, realizada en mármol blanco por la artista María de los Ángeles Lázaro Guil, muestra a dos marineros trabajando con las artes de pesca y representa el vínculo que Garrucha ha mantenido históricamente con el mar.

Dónde comer

El Paseo del Malecón concentra algunos de los establecimientos más conocidos de la localidad, muchos de ellos especializados en pescados y mariscos de la zona.

Entre las recomendaciones de la Guía Repsol figura Rincón del Puerto, un restaurante en el que destacan las quisquillas, el pescado y, por supuesto, la gamba roja de Garrucha.

También aparece Boracay, situado junto a la playa. La publicación recomienda este establecimiento para disfrutar de arroces y distintas elaboraciones de pescado y marisco, con especial atención a la gamba roja, uno de los productos más solicitados de la zona.

La oferta gastronómica del paseo se completa con otros nombres conocidos como La Barca, Escánez y Casa de Adriana, locales que apuestan por el producto del mar y la cocina tradicional.