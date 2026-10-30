El pueblo renacentista donde probar uno de los mejores aceites de España: declarado Patrimonio de la Humanidad

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LO ESENCIAL Las claves Baeza, ubicada en Jaén y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el primer municipio productor de aceite de oliva de España. Su casco histórico cuenta con un destacado patrimonio renacentista en la plaza de Santa María, el palacio de Jabalquinto y la huella histórica del poeta Antonio Machado. La oferta de oleoturismo incluye visitas guiadas con catas en almazaras locales y el Museo de la Cultura del Olivo en la Hacienda La Laguna. El conjunto monumental se completa a solo nueve kilómetros con la vecina ciudad de Úbeda, formando ambas la gran pareja del Renacimiento andaluz.

Tiene unos 15.000 habitantes, una catedral levantada sobre una antigua mezquita, y, a su alrededor, un mar de olivos que la sitúa entre los grandes productores de aceite del país. Está en Jaén y se recorre a pie en una mañana, en un entorno único declarado Patrimonio de la Humanidad.

Es Baeza, en la comarca jiennense de La Loma, a unos 48 kilómetros de la capital. Tiene 15.575 habitantes según el INE, y un casco histórico tan compacto que casi todo queda a un paseo. Desde su borde, según la ficha del paisaje de interés cultural de la Junta de Andalucía, se ve cómo el olivar trepa hasta encontrarse con la piedra caliza de Sierra Mágina.

El recorrido empieza en la plaza de Santa María, el corazón monumental de la ciudad. Allí se juntan la catedral, levantada sobre una antigua mezquita y con la huella del arquitecto Andrés de Vandelvira, las Casas Consistoriales Altas, el Seminario de San Felipe Neri y la fuente de Santa María, de 1569, que recuerda a un arco de triunfo. A pocos pasos está el palacio de Jabalquinto, de gótico isabelino y hoy sede de la Universidad Internacional de Andalucía, frente a la iglesia románica de Santa Cruz. La plaza del Pópulo, con la fuente de los Leones, completa el cuadro.

Baeza guarda además la memoria de Antonio Machado. En la Antigua Universidad, que funcionó entre 1538 y 1824 y acabó convertida en instituto, se conserva el aula donde el poeta dio clases de gramática francesa entre 1912 y 1919. Turismo de Andalucía recuerda también que fue aquí donde se encontraron por primera vez Machado y Federico García Lorca.

El aceite como símbolo

El Ayuntamiento presume en su guía oleoturística de que Baeza es el primer municipio productor de aceite de oliva de España. La cooperativa Andaluza del Campo El Alcázar, de Baeza, fue además finalista en la modalidad de frutado verde amargo de los Premios Alimentos de España a los mejores aceites de la campaña 2024-2025, que concede el Ministerio de Agricultura.

Probarlo es sencillo, porque muchas almazaras reciben visitas. En El Alcázar, que según su propia oferta supera los nueve millones de kilos de producción, la visita guiada dura algo más de una hora, termina con cata y parte de unos 10 euros. En el Camino Viejo de Jaén, Oleícola Jaén propone un recorrido de dos horas con audiovisual y cata en una bodega aneja. Y a cinco kilómetros, en Begíjar, la almazara Oleícola San Francisco funciona desde 1927 y ofrece paseo por olivos centenarios, visita a la fábrica y cata de tres aceites.

Para entender el oficio antes de catarlo está el Museo de la Cultura del Olivo, en la Hacienda La Laguna: una almazara del siglo XIX, un jardín con más de treinta variedades de olivo y la llamada Catedral del Aceite, una bodega histórica declarada Bien de Interés Cultural. Conviene reservar y confirmar precios y horarios, que cambian según la temporada.

La cocina baezana se explica con aceite. La Guía Baeza 2026 cita los ochíos, la pipirrana, el cuarrecano, los hornazos, las migas, los andrajos, el lomo de orza y la morcilla en caldero, además de dulces de herencia conventual como los virolos. Hasta el helado se hace con aceite, según Turespaña.

El pueblo vecino, Úbeda, es la otra mitad de la historia. La Unesco inscribió en 2003 los Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza, dos ciudades separadas por nueve kilómetros que, según el comité, se reparten las funciones del Renacimiento: Baeza, la eclesiástica y educativa, y Úbeda, la de palacios y casas nobles. A un cuarto de hora en coche, Úbeda es la excursión natural para quien quiera completar el fin de semana.