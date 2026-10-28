El mercadillo artesanal perfecto para visitar el primer domingo de cada mes: bisutería hecha a mano y gastronomía

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LO ESENCIAL Las claves El municipio malagueño de Cártama celebra su mercado artesanal el primer domingo de cada mes, coincidiendo la próxima cita con el 1 de noviembre. El evento tiene lugar en el parque de la urbanización Los Naranjos, junto al mercadillo de Estación de Cártama, en horario de 9.00 a 14.00 horas. La oferta incluye joyería y complementos hechos a mano, objetos de artesanía singular y diversos productos gastronómicos de la zona. La iniciativa busca fomentar el contacto directo entre los pequeños creadores locales y los compradores, dando visibilidad al trabajo artesanal.

El primer domingo de cada mes, el municipio malagueño de Cártama celebra su mercado artesanal, una cita mensual para quienes buscan artículos originales, elaborados a mano, y productos gastronómicos.

La actividad se desarrollará en el parque de la urbanización Los Naranjos, junto al mercadillo de Estación de Cártama, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La iniciativa ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de recorrer distintos puestos y descubrir piezas artesanales elaboradas "con cuidado y detalle". La propuesta combina el trabajo manual con la oferta gastronómica, en un espacio pensado para acercar la producción artesanal al público y dar visibilidad a los pequeños creadores.

Según el Ayuntamiento, uno de los principales atractivos de este mercadillo es la variedad de artículos que se pueden encontrar. Entre su oferta destacan las creaciones artesanales y los complementos, como la joyería hecha a mano, además de otros objetos elaborados de forma manual.

Son productos que se distinguen por su carácter singular y que permiten encontrar piezas diferentes a las que se comercializan habitualmente en las grandes superficies.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado en esta cita. Los puestos ofrecen productos alimentarios que complementan la experiencia de compra y permiten descubrir distintas propuestas para llevar a casa.

El mercado se convierte así en una alternativa para quienes disfrutan paseando entre puestos, descubriendo nuevos artículos y comprando directamente a los vendedores. También supone una oportunidad para encontrar regalos originales y conocer el trabajo que hay detrás de las piezas elaboradas artesanalmente.

Este tipo de iniciativas permite a los artesanos dar a conocer sus creaciones y acercarlas a nuevos compradores. La venta directa también favorece el contacto entre quienes elaboran los productos y quienes los adquieren, lo que contribuye a dar visibilidad al proceso de creación y al esfuerzo que requiere cada pieza.

El Mercado Artesanal de Cártama se celebrará el domingo 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos. La actividad mantendrá su horario habitual de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.