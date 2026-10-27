El pueblo medieval donde probar uno de los mejores jamones de España: declarado Bien de Interés Cultural

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LO ESENCIAL Las claves Trevélez, situado a casi 1.500 metros de altitud en la Alpujarra granadina, es famoso por la elaboración tradicional de su jamón curado al aire de Sierra Nevada. El municipio cuenta con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para su jamón y forma parte de un entorno declarado Bien de Interés Cultural desde 2007. Su historia está ligada al reino nazarí y a la repoblación castellana tras la Rebelión de las Alpujarras, conservando una arquitectura medieval en tres barrios. Además de su gastronomía, su ubicación a los pies de Sierra Nevada lo convierte en un punto clave de acceso para rutas de senderismo hacia el Mulhacén.

En pleno corazón de la Alpujarra granadina, una localidad de montaña que ha sabido conservar sus costumbres y convertir uno de sus productos más emblemáticos en una auténtica carta de presentación.

Su ubicación, a los pies de Sierra Nevada, ha marcado tanto su paisaje como su gastronomía, especialmente la elaboración de jamones curados al aire de la sierra.

Es Trévelez, un pueblo situado a cerca de 1.500 metros de altitud, que destaca por sus calles empinadas, sus viviendas encaladas y las panorámicas que ofrece de los valles alpujarreños. El casco urbano se distribuye en tres zonas diferenciadas, conocidas como barrio bajo, medio y alto, que se adaptan a la pendiente de la montaña.

Además de su atractivo paisajístico y gastronómico, Trevélez cuenta con un importante reconocimiento patrimonial. El municipio forma parte del Sitio Histórico de la Alpujarra Media Granadina y La Tahá, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía en 2007.

Esta figura de protección reconoce el valor histórico, cultural y paisajístico de la comarca, donde se conservan pueblos tradicionales, antiguos caminos y sistemas de cultivo vinculados a la historia de la Alpujarra.

La historia de Trevélez está vinculada a los acontecimientos que transformaron la comarca a lo largo de los siglos. Durante la época medieval, formó parte del reino nazarí de Granada y, tras la conquista cristiana, vivió las consecuencias de los cambios políticos y sociales que afectaron a la población morisca. La posterior Rebelión de las Alpujarras dejó una profunda huella en el territorio, que fue repoblado después con habitantes llegados de otros puntos de Castilla.

Sin embargo, su nombre ha traspasado las fronteras de Andalucía gracias a un producto que forma parte de su identidad: el jamón de Trevélez. Su elaboración aprovecha las características climáticas de la zona, donde la altura, las bajas temperaturas y la circulación del aire favorecen una curación prolongada sin necesidad de recurrir a procesos artificiales de secado.

El método comienza con el salado de las piezas, que posteriormente pasan a las distintas fases de maduración. Durante este tiempo, las condiciones ambientales de la sierra intervienen en el desarrollo de sus propiedades. El resultado es un jamón de perfil suave, con un punto de sal moderado y una textura característica.

La calidad y la procedencia de este producto están amparadas por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón de Trevélez, un distintivo que reconoce su vinculación con el territorio y establece los requisitos que debe cumplir su elaboración.

Esta tradición se percibe también en la vida cotidiana del municipio. Los establecimientos especializados, los secaderos y los restaurantes permiten conocer de cerca una actividad que ha contribuido a dar fama a la localidad y que continúa siendo uno de sus principales atractivos turísticos.

Su proximidad al espacio protegido de Sierra Nevada lo convierte en un punto de referencia para los aficionados al senderismo y al montañismo. Desde el pueblo se accede a distintos itinerarios por la montaña, incluidos recorridos que conducen hacia el Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica.