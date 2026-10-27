Gabriel Rufián (44 años), sobre su infancia: "Como tantos hijos o nietos de andaluces, iba cada verano a Jaén y Granada"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián nació en Santa Coloma de Gramenet, pero mantiene un fuerte vínculo familiar con Andalucía, concretamente con La Bobadilla (Jaén) y Turón (Granada). El portavoz de ERC recuerda sus veranos de infancia en el pueblo de sus padres como una etapa clave en la construcción de su memoria e identidad. Rufián se muestra orgulloso de sus raíces andaluzas y del legado de su familia trabajadora, a la que define como gente de tierra, olivo y cortijo. Su historia familiar refleja el fenómeno de la emigración andaluza a Cataluña en el siglo XX y la preservación de costumbres y expresiones tradicionales como «faratar».

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, nació en Santa Coloma de Gramenet en 1982, pero su historia familiar está estrechamente ligada a dos localidades andaluzas: La Bobadilla, una pedanía de Alcaudete, en Jaén, y Turón, en Granada.

De allí proceden sus padres y sus abuelos, una familia trabajadora cuya historia representa también la de tantas personas que emigraron desde Andalucía a Cataluña en busca de oportunidades.

El portavoz de ERC ha recordado en diferentes entrevistas su infancia en los pueblos andaluces, como es el caso de su charla en SER Andaluces, el espacio de la Cadena SER en el que conversó con el cantaor Miguel Poveda sobre sus raíces, la identidad y el significado de Andalucía en sus vidas.

"Como tantos niños y niñas, hijos o nietos de andaluces, iba cada verano. Mis veranos y mi memoria son del pueblo de mis padres", explicó Rufián al recordar aquella etapa de su vida.

Para el diputado, aquellos viajes no eran simplemente unas vacaciones. Suponen una parte importante de sus recuerdos familiares y de la identidad que ha ido construyendo a lo largo de los años. Aunque su trayectoria política está ligada a Cataluña, el propio Rufián ha dejado claro que sus raíces andaluzas ocupan un lugar destacado en su historia personal.

Durante la conversación con Miguel Poveda en SER Andaluces, Rufián fue más allá de los recuerdos de infancia y explicó lo que representa para él su origen familiar. "Cuando se junta mi madre, por ejemplo, con sus primas, parece que no hayan salido del cortijo", afirmó.

«Yo, cuando me acuerdo de mi familia, de mis abuelos, pues es mi vida, es la sangre que me corre por las venas. Me siento muy orgulloso de esa mezcla, de ser el hijo de tanta diversidad y, sobre todo, de gente que es de olivo, de cortijo, de tierra, de aceite y de palabras», añadió durante el programa.

La trayectoria de la familia de Rufián se enmarca en un fenómeno que transformó la sociedad española: la emigración desde Andalucía hacia Cataluña y otras regiones industriales durante las décadas centrales del siglo XX. Miles de familias dejaron sus pueblos para buscar empleo y mejores condiciones de vida, sin perder por ello sus vínculos con sus lugares de procedencia.

En ese contexto, las vacaciones en los pueblos de los padres y abuelos permitían mantener vivas las relaciones familiares, las costumbres y las expresiones propias de cada lugar. Los recuerdos que ha compartido el portavoz de ERC reflejan precisamente esa conexión entre quienes crecieron fuera de Andalucía y una tierra que seguía presente en sus vidas.

El político también recordó en esa entrevista expresiones que escuchaba de pequeño en su entorno familiar. Entre ellas figura una palabra que utilizaba su abuela, «faratar», con la que advertía a sus nietos cuando se acercaban demasiado al televisor. Rufián explicó que se trata de una expresión característica de su entorno de origen, cuyo significado se relaciona con estropear algo.