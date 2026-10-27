La feria gastronómica para toda la familia el 1 de noviembre: castañas asadas gratis, castillos hinchables y música

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LO ESENCIAL Las claves Marbella celebrará el tradicional Tostón de Castañas el próximo 1 de noviembre en el Parque de Nagüeles a partir de las 12:30 horas. El evento gastronómico incluirá reparto gratuito de castañas asadas entre las 16:00 y las 18:00 horas. La jornada festiva contará con animación infantil, castillos hinchables, música y una barra con fines benéficos para la Agrupación de Cofradías.

Las castañas son protagonistas indiscutibles del otoño, como parte de los tradicionales tostones, protagonistas en las celebraciones populares de esta época del año en Andalucía.

En Málaga, diferentes municipios organizan este tipo de eventos para el puente de Todos los Santos, como es el caso de Marbella, que un año más celebra el tradicional tostón de castañas en el Parque de Nagüeles.

Este enclave acogerá el próximo domingo, 1 de noviembre, una nueva edición del Tostón, “una jornada festiva pensada para disfrutar de las tradiciones otoñales en compañía de familiares y amigos”, ha señalado la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, quien ha estado acompañada en la presentación por el edil de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Diego López.

La celebración comenzará a partir de las 12.30 horas y ofrecerá una programación para todos los públicos, con especial atención a los más pequeños, con animación infantil, castillos hinchables y música.

Uno de los momentos más esperados será el tradicional reparto de castañas, que tendrá lugar entre las 16.00 y las 18.00 horas. Además, los asistentes podrán disfrutar de una barra cuya recaudación se destinará a la Agrupación de Cofradías de Marbella, como apoyo a la labor de esta entidad.

“Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todas las personas y colaboradores que hacen posible este encuentro”, ha apuntado Marín, quien ha destacado de manera especial la colaboración de Hidralia y de la delegación de Medio Ambiente y Parques y Jardines, “cuyo apoyo es fundamental para celebrar esta jornada”.

Las castañas son uno de los productos más representativos del otoño y uno de los alimentos que mejor simbolizan la llegada del frío. Durante estos meses, este fruto seco gana protagonismo en mercados, puestos callejeros y celebraciones populares, donde las castañas asadas se convierten en una de las grandes protagonistas.

Asadas al fuego, destacan por su aroma característico, su textura tierna y su sabor ligeramente dulce. Su preparación es sencilla: se realiza un corte en la cáscara para evitar que revienten durante el calentamiento y se cocinan hasta que la piel se abre y el interior queda tierno. El resultado es un alimento tradicional que suele disfrutarse caliente, especialmente durante los paseos al aire libre y las reuniones familiares.

Además de su valor gastronómico, las castañas forman parte de numerosas tradiciones otoñales en España. Las reuniones en torno a este fruto permiten mantener vivas costumbres populares y disfrutar de una jornada al aire libre en compañía de familiares y amigos.