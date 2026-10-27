La dureza de vivir en la calle en Málaga: insultan o roban al 75% de las personas sin hogar y agreden sexualmente a mujeres

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de la Universidad de Málaga contabiliza 647 personas sin hogar en la ciudad, lo que supone un incremento del 63% en solo dos años. El 75% de las personas sin hogar sufre robos o insultos en la calle, y una de cada cinco mujeres encuestadas afirma haber sido víctima de agresión sexual. El perfil mayoritario es el de un hombre extranjero de 43 años, aunque un 30% del colectivo trabaja pero no puede permitirse una vivienda. La precariedad económica, las dificultades laborales, la falta de vivienda asequible y la irregularidad administrativa son las principales causas del sinhogarismo.

Cada vez es más frecuente ver en Málaga a personas durmiendo en las calles. De hecho, el número se ha incrementado en muy poco tiempo.

Un ejemplo es que los investigadores de la Cátedra de Inclusión Social de la Universidad de Málaga que analizan la situación del sinhogarismo en Málaga han entrevistado ahora a 647 personas, un 63% más que hace dos años cuando hicieron su primer informe.

Estos expertos, liderados por los profesores Rafael Arredondo y María de las Olas Palma, han presentado este martes su segundo estudio y han desgranado un perfil claro de las personas sin hogar.

La mayoría son hombres (81%), extranjeros (62%), un nivel educativo bajo y una edad media también baja, apenas 43 años.

Muchas de estas personas no pueden trabajar porque no tienen la documentación en regla. Un 30% sí están trabajando, pero no les da para tener una vivienda.

Un momento de la presentación del informe. UMA

Hay inmigrantes sin permisos de trabajo, por lo que reclaman una solución para poder darles una oportunidad laboral y salir de esa situación.

Otro hecho a tener en cuenta es la tremenda inseguridad con la que viven estas personas. El dato es brutal: tres de cada cuatro son insultadas o les roban. Y en el caso de las mujeres incluso va más allá porque una de cada cinco asegura haber sido víctima de agresión sexual.

Desde esta Cátedra advierten que "hay que dar respuestas estructurales porque hay un aumento de los casos y situaciones de cronificación".

La dificultad para acceder a una vivienda está haciendo mucho daño y dejando a personas sin recursos fuera del sistema, que acaban viviendo en la calle o en algún centro asistencial.

"La precariedad económica, las dificultades laborales, la dificultad de acceso a la vivienda y la irregularidad administrativa constituyen los principales detonantes de la exclusión residencial", exponen en el estudio.

Pese a todo, el estudio también refleja que el 72% de estas personas prefiere quedarse en Málaga antes que irse a otro lugar.