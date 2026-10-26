Esta es la terrorífica y gratuita apuesta de Plaza Mayor para Halloween: un jardín lleno de sustos para toda la familia

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LO ESENCIAL Las claves Plaza Mayor ofrecerá la actividad gratuita 'El Jardín de las Almas Perdidas' del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas. La experiencia inmersiva para toda la familia contará con cuatro escenarios tematizados, sonidos escalofriantes, fantasmas y sustos. Los niños que completen el recorrido recibirán un sello para participar en el tradicional Truco o Trato en establecimientos adheridos. La programación especial se completará el sábado 31 de octubre con la animación de un DJ, música, juegos y bailes.

Todos los niños, y los no tan pequeños, están locos por que llegue Halloween, la noche más terrorífica del año.

Uno de los lugares en la provincia de Málaga donde más trabajan esta fiesta es el centro comercial Plaza Mayor y este lunes han dado a conocer cuál será su programación especial y, además, gratuita.

Tendrán El Jardín de las Almas Perdidas, una experiencia que transformará los jardines de Plaza Mayor en un inquietante escenario habitado por fantasmas y almas perdidas.

Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, de 19:00 a 22:00, las familias tendrán que adentrarse en un recorrido lleno de misterio, enfrentarse a apariciones inesperadas y ayudar a capturar a los fantasmas que han conseguido escapar.

A lo largo de la aventura, los participantes atravesarán cuatro escenarios tematizados, desde El Portal de la Niebla hasta El Refugio de los Cazadores de Fantasmas, entre telarañas, sonidos escalofriantes y algún que otro susto. Una experiencia inmersiva y participativa, adaptada a todos los públicos, que pondrá a prueba a los más valientes de la familia.

Una vez completada la misión, los niños recibirán un sello que acreditará su participación y podrán dirigirse a los establecimientos adheridos de Plaza Mayor para descubrir su recompensa y continuar la celebración con el tradicional Truco o Trato.

La programación se completará el sábado 31 de octubre con un DJ, que animará la jornada con música, juegos y bailes para toda la familia.

“Este Halloween hemos querido ofrecer una programación especial, completa y pensada para que toda la familia pueda disfrutar junta. Queremos que Plaza Mayor se convierta durante estos días en un punto de encuentro para vivir Halloween de una forma diferente, combinando misterio, diversión y experiencias para todas las edades”, afirma Juan Rafael Perea Luque, gerente de Plaza Mayor.