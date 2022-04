Ofrece 10.000 euros por encontrar a su perra en Marbella: "¡Alguien debe haberla visto!"

Atención. Se ofrecen 10.000 euros si encuentras a esta perra, Himla, la mascota de una de las influencers más importantes de Marbella, Linn Lowes (2,9M de seguidores). Esta joven sueca revolucionó las redes sociales mostrando su evolución en la lucha contra el cáncer. Ahora, muestra sus entrenamientos físicos y motiva a sus seguidores a llevar un estilo de vida saludable.

El pasado 25 de abril la joven perdió a su perra, que cumplirá 10 años en noviembre, en Marbella. En concreto en el entorno del Centro Comercial La Cañada, sobre las siete de la tarde. Según relata la influencer, totalmente devastada, su pareja y ella estaban paseando a su perra cuando, de repente, otro animal se acercó a ella y se asustó, por lo que salió corriendo escapándose del collar. Desde entonces, nada saben de ella pese a que han intentado conseguir información por todos los medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LINN LOWES - WORKOUTS (@linnlowes)

Cansada de buscar y temiéndose lo peor, la joven ha publicado en sus redes sociales que dará 10.000 euros a la persona que encuentre a Himla, una perrita de raza galgo italiano de color blanco de cinco kilos y cuarenta centímetros de alto. Es de complexión muy delgada, como suele ser habitual.

La influencer ruega que si la ven no se acerquen mucho al animal, que estará asustado. "Tomad una foto y llamadnos", piden los dueños de Himla, que aseguran que "no pueden comer ni descansar hasta que no la encuentren". La pareja ha creado hasta un grupo de Facebook para reunir novedades que ayuden a encontrarla: "Dog missing - Help Himla back home". En caso de verla, pueden llamar al +34 685 098 878 (Erik) o al +46 73 544 56 78.

Sigue los temas que te interesan