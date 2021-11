Encontrados dos cuerpos parcialmente completos en las exhumaciones de víctimas de Alicante

Un poco de luz en mitad de la penumbra. Eso es lo que han encontrado los arqueólogos encargados de los trabajos de exhumación del cementerio de Alicante ciudad. En medio del pesimismo que había llenado a familiares de las víctimas y responsables políticos ante las dificultades que está encontrando la empresa Drakkar para dar con los restos de los 22 represaliados del franquismo y enterrados, supuestamente, en la fosa 36, este hallazgo arrojan cierto optimismo.

Los trabajos de exhumación, iniciados por la firma especializada hace unas tres semanas, han sido encargados por el Ayuntamiento de Aspe puesto que se estima que el grueso de las 22 víctimas sea de esta pequeña localidad del interior. Una decena de descendientes de estas personas fusiladas en junio y julio de 1941 por la dictadura acudió hace una semana al acto promovido por la Conselleria de Calidad Democrática, financiadora del proyecto, en el camposanto alicantino.

Entonces se produjo la indignación ante las evidencias: la fosa había sido removida. "No sabemos si se abrió a posteriori para enterrar más cuerpos o para qué", avanza Jorge García, director de las excavaciones. "Hay muchas hipótesis, pero no sabremos los motivos hasta que no lleguemos a los niveles geológicos de la fosa", esto es, hasta el final de la misma.

¿Qué ha pasado? Según los únicos documentos existentes, los registros cementariales, allí descansan 22 personas más otras tres enterradas con anterioridad a 1941. La consellera Rosa Pérez Garijo ya avisó de que "no nos vamos a rendir hasta averiguar qué ha ocurrido con los restos o si se ha producido un traslado de los mismos sin el conocimiento de las familias", mientras que el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, también de Izquierda Unida, explica que van a solicitar al Ayuntamiento de Alicante "si existe algún tipo de información posterior a todos estos movimientos de tierra porque no es normal que se encuentren los huesos dispersos".

Novedades

Hasta ahora, se habían localizado restos sueltos tipo un fémur o un cráneo sin una conexión anatómica evidente. Sin embargo, y ante un panorama en el que parecía que había que conformarse con el hallazgo de cuerpos no completos, estos días han podido encontrar cuerpos "parcialmente completos", que no es poco.

Un responsable de Drakkar en el cementerio de Alicante.

García concreta que se tratarían de dos, por un lado en uno se aprecian los brazos, la columna vertebral y el cráneo y en el otro las piernas y la parte superior derecha. Paralelamente, en el laboratorio se va a investigar de cuántos individuos habría constancia y según este responsable, "vendrían a ser unos 12", es decir, la mitad de los buscados. De momento, añade esta fuente, no se puede dar por seguro hasta la confirmación de las pruebas de ADN contrastadas con los familiares directos.

Próximas excavaciones

Además de acabar con las excavaciones de la fosa 36, en los próximos días, han confirmado tanto Drakkar como Aspe, comenzará la exhumación de la fosa 20, donde presumiblemente se encuentran los restos de otros 14 aspenses represaliados, y de otras localidades próximas.

En este caso, ha sido solicitada por la Asociación Cinco Ojos de la localidad en un trabajo conjunto con el museo del municipio y el arqueólogo José Ramón García Gandía, natural de Aspe y autor de los estudios previos de las fosas del cementerio de Alicante. Después, hasta enero o, posiblemente, febrero, Drakkar deberá haber exhumado también la fosa 33 y 14, encargada por la asociación de Víctimas del Franquismo del Cementerio de Alicante.

¿Qué pasa en Elche?

En Elche, mientras tanto, siguen paralizadas las exhumaciones que estaban teniendo lugar en el Cementerio Viejo desde agosto para localizar a 14 vecinos de la localidad y de Crevillente, entre otras. Fuentes del consistorio explican que tiene que volver a salir el contrato tras reconocer, después de una denuncia del PP, que se había asignado a Drakkar el trabajo sin haber firmado un contrato, motivo por el cual este partido y Vox denunciarán ante los tribunales al equipo de gobierno del PSOE y Compromís.

Por su parte, el portavoz de Drakkar responde que, desde el punto de vista arqueológico, en Elche se han encontrado "con el problema" de que están ante "un osario muy grande" donde puede haber, sin poder precisar más, entre 300 y 700 personas enterradas.

"Es por lo tanto un trabajo complicado porque hay que distinguir los cuerpos de represaliados con el analisis de los cráneos", ha avanzado. "Como no tenemos ninguna mujer en la lista de víctimas, hemos cribado los cráneos masculinos entre los 20 y los 50 años", que es el rango de edad que de las personas fusiladas.

