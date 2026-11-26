Vélez-Málaga ya tiene fecha para el encendido de la Navidad: más atracciones gratuitas para los niños

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LO ESENCIAL Las claves Vélez-Málaga inaugurará su alumbrado navideño el viernes 4 de diciembre, marcando el inicio de la programación festiva en el municipio. El Ayuntamiento incrementará las atracciones infantiles gratuitas, que se ubicarán en la plaza de las Carmelitas y la plaza del Carmen. A las 12:00 horas del 4 de diciembre se abrirá el tradicional Belén Municipal en el Ayuntamiento, elaborado por el belenista Antonio Ferrer Moreno. La programación completa con todas las actividades, sorpresas y horarios se dará a conocer públicamente durante la próxima semana.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y Vélez-Málaga ya tiene fecha para darle la bienvenida. El próximo viernes 4 de diciembre será cuando la ciudad inaugure su alumbrado navideño, dando comienzo a una programación de actividades que volverá a llenar de ambiente e ilusión las calles veleñas durante las próximas semanas.

La concejala de Tradiciones Populares, Pepi Terrón, ha anunciado este jueves la fecha del encendido y ha adelantado algunas de las novedades en las que viene trabajando el Ayuntamiento de Vélez-Málaga de cara a una nueva edición de Vélez-Málaga, Ciudad de la Navidad, cuya programación completa será presentada la próxima semana.

Una de las principales novedades será el incremento del número de atracciones infantiles gratuitas, atendiendo así a una de las demandas trasladadas por las familias veleñas durante las anteriores ediciones.

Este año, las atracciones se distribuirán en dos espacios emblemáticos de la ciudad, la plaza de las Carmelitas y la plaza del Carmen, ampliando la oferta de ocio y favoreciendo la dinamización de diferentes enclaves del centro de Vélez-Málaga.

“Queremos que los niños y niñas sean los verdaderos protagonistas de nuestra Navidad. Hemos escuchado las peticiones de muchas familias y este año vamos a contar con más atracciones y una amplia oferta de actividades pensadas especialmente para los pequeños de la casa. Queremos que salir a la calle y disfrutar de la Navidad en Vélez-Málaga sea un auténtico plan familiar”, ha señalado Terrón.

Desde la concejalía de Tradiciones Populares se está ultimando una programación que combinará las tradiciones propias de estas fechas con propuestas de ocio y entretenimiento para diferentes edades, prestando especial atención al público infantil.

Asimismo, se pretende contribuir a la dinamización del comercio local y la hostelería durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

Especial protagonismo volverán a tener un año más los colectivos, hermandades y cofradías veleñas, que complementarán una programación de “una Navidad que volverá a ser inolvidable”, ha indicado la concejala delegada del Área.

Inauguración Belén Municipal

La jornada del viernes 4 de diciembre comenzará a las 12.00 horas con la inauguración del tradicional Belén Municipal, que volverá a instalarse en el patio central del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Un año más, la obra llevará la firma del reconocido belenista veleño Antonio Ferrer Moreno, quien desde hace más de un cuarto de siglo viene dando forma a una de las tradiciones navideñas más arraigadas del municipio.

Su minucioso trabajo, la riqueza de los detalles y la recreación artesanal de escenas y construcciones han convertido al Belén Municipal en una de las visitas imprescindibles de la Navidad veleña.

La programación completa

El Ayuntamiento dará a conocer la próxima semana todos los detalles de la programación navideña, así como los horarios, actividades y novedades que acompañarán a la celebración de estas fiestas.

“Llevamos meses trabajando para ofrecer una Navidad que esté a la altura de lo que esperan nuestros vecinos y también de quienes nos visitan durante estas fechas. Todavía nos quedan muchas sorpresas por desvelar, pero ya podemos marcar en el calendario el próximo 4 de diciembre como el día en el que Vélez-Málaga volverá a convertirse en la Ciudad de la Navidad”, ha concluido Pepi Terrón.