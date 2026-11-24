Las VPO frente al Vivar Téllez de Vélez-Málaga crecen: habrá 16 viviendas más de las previstas

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LO ESENCIAL Las claves El Pleno de Vélez-Málaga aprueba definitivamente la ampliación de 80 a 96 viviendas de protección oficial (VPO) frente al estadio Vivar Téllez. El incremento del 20% en el número de pisos es posible gracias al Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, sin necesidad de sumar nuevos terrenos. La promoción está impulsada por la constructora VYMPICA en una parcela de 3.616 metros cuadrados con un aprovechamiento de 7.956 metros cuadrados de techo. El proyecto ha superado el periodo de información pública sin alegaciones, aunque todavía requiere los títulos habilitantes administrativos para iniciar las obras.

La promoción de viviendas protegidas (VPO) proyectada frente al estadio Vivar Téllez de Vélez-Málaga da un nuevo paso urbanístico y aumenta su capacidad residencial.

El Pleno municipal ha aprobado definitivamente el estudio de detalle que permitirá pasar de las 80 viviendas inicialmente previstas a un total de 96, es decir, 16 más gracias a las posibilidades que ofrece la nueva normativa urbanística de la Junta de Andalucía.

El acuerdo, adoptado por unanimidad, afecta a una parcela de 3.616,50 metros cuadrados situada en el ámbito UE.VM-11 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y supone un avance en la tramitación de la promoción impulsada por VYMPICA E.B. de Construcciones.

La ampliación representa un incremento del 20% en el número de viviendas sin necesidad de incorporar nuevos terrenos al proyecto.

La operación se apoya en las medidas recogidas en el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía para favorecer la construcción de vivienda protegida. La norma contempla, bajo determinadas condiciones, incrementos de hasta un 10% en la edificabilidad y un 20% en el número de viviendas en actuaciones de esta naturaleza.

En el caso de Vélez-Málaga, la aplicación de estas posibilidades permite elevar a 96 el número de pisos protegidos que podrán proyectarse en el solar.

La propuesta contempla un aprovechamiento máximo de 7.956 metros cuadrados de techo y establece las condiciones de ordenación y volumen que deberá respetar el futuro edificio.

Sin fecha de obras

La aprobación definitiva del estudio de detalle permite concretar la ordenación de la parcela, pero no supone por sí misma que las obras puedan comenzar. El proyecto deberá continuar su recorrido administrativo y contar con los títulos habilitantes correspondientes antes de iniciar la construcción.

El expediente ha superado ya el periodo de información pública sin que se hayan presentado alegaciones, según la información municipal.

El concejal de Urbanismo, Celestino Rivas, ha destacado que el acuerdo permite adaptar la promoción a las nuevas posibilidades de la normativa autonómica y avanzar en la definición de la futura edificación.

Por su parte, el alcalde, Jesús María Claros, ha subrayado que el aumento hasta las 96 viviendas protegidas supone ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda asequible para los vecinos, especialmente jóvenes y familias.