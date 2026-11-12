Un momento de la presentación. Ayuntamiento de Vélez Málaga

Vélez-Málaga estrenará La Maqama de la Fiesta, la primera obra literaria de la Axarquía, ocho siglos después

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LO ESENCIAL Las claves El Teatro del Carmen de Vélez-Málaga acogerá el sábado 21 de noviembre el estreno teatral de La Maqama de la Fiesta, la obra literaria más antigua conservada de la Axarquía. Escrita hace unos 800 años por el poeta local Al-Murabi, la pieza es un relato satírico precursor de la picaresca española que narra sus peripecias por la medina veleña. La adaptación escénica corre a cargo de la Compañía de Teatro María Zambrano y la función será con entrada libre hasta completar el aforo. Al finalizar la representación, el público asistente podrá disfrutar de una degustación gratuita con productos típicos de la gastronomía andalusí.

El Teatro del Carmen de Vélez-Málaga acogerá el sábado 21 de noviembre, a las 20:00, el estreno teatral de La Maqama de la Fiesta.

Esta pieza, escrita entre los siglos XIII y XIV por el poeta local Al-Murabi, constituye el primer texto íntegro conservado de la literatura de la Axarquía.

La concejala de Cultura, Alicia Ramírez, ha presentado este jueves el proyecto junto a Ana Ortiz y María José Ruiz, integrantes de la Compañía de Teatro María Zambrano y responsables de dirigir esta adaptación escénica con entrada libre hasta completar aforo.

Escrita hace unos 800 años, la obra pertenece al género árabe medieval de la maqama, precursor de la picaresca española.

El relato narra las aventuras satíricas de Al-Murabi por la medina veleña intentando conseguir un cordero del gobernador de Málaga para celebrar la fiesta del sacrificio.

Conservada en la Biblioteca de El Escorial gracias al historiador Ibn Al-Jatib, la obra fue traducida al castellano por Fernando de la Granja en 1962.

En 2016, el coordinador municipal de Cultura, Salvador Gutiérrez, impulsó su primera lectura pública en la ciudad.

“Estamos hablando de un texto que escribió un veleño hace ocho siglos, que ha sobrevivido al paso del tiempo y que ahora vamos a poder disfrutar por primera vez sobre un escenario. Es una oportunidad muy bonita para conocer nuestra historia de una manera diferente y, al mismo tiempo, pasar un rato divertido en el teatro”, ha señalado Ramírez.

Tras la función, los asistentes disfrutarán de una degustación gratuita de productos típicos de la gastronomía andalusí.