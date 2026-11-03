El alcalde de Vélez-Málaga renuncia a su sueldo y propone bajárselo un 15% a políticos y asesores

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, renuncia a su sueldo municipal y a cualquier retribución por asistencia a plenos y juntas. Propone una reducción del 15% en los sueldos de la Corporación municipal (gobierno y oposición) y del personal eventual. La medida supondrá un ahorro estimado de más de 400.000 euros anuales para el Ayuntamiento. El dinero ahorrado se destinará íntegramente a reforzar, modernizar y adquirir maquinaria para el servicio de limpieza viaria.

Menos sueldo para los políticos y más dinero para limpiar las calles. Ese es el planteamiento con el que Jesús María Claros ha estrenado su etapa como alcalde de Vélez-Málaga.

El regidor renunciará a cobrar del Ayuntamiento y llevará al próximo pleno una reducción del 15% en las retribuciones de la Corporación municipal y del personal eventual, con la que espera ahorrar más de 400.000 euros anuales.

El paquete de medidas de austeridad, anunciado este martes 3 de noviembre, contempla tanto la renuncia del alcalde a percibir cualquier retribución municipal por el ejercicio de la Alcaldía como un recorte de alrededor del 15% en las cantidades asignadas a los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y al personal eventual.

La propuesta se someterá a la consideración del Pleno ordinario previsto para este mismo martes. Si sale adelante, el ahorro estimado superará los 400.000 euros anuales y se destinará íntegramente a reforzar y modernizar el servicio de limpieza viaria en el municipio.

La reducción afectará a las retribuciones de los ediles con dedicación exclusiva y también a las cantidades máximas previstas por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno para aquellos que no cuentan con dedicación exclusiva o parcial. También alcanzará al personal eventual del Consistorio.

Claros ha confirmado que no percibirá ningún sueldo municipal por ejercer como alcalde de Vélez-Málaga.

Tampoco cobrará las cantidades que pudieran corresponderle por su asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno. A esta decisión se suma su intención de renunciar a sus responsabilidades en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y en Axaragua.

El regidor ha explicado que tenía previsto anunciar estas actuaciones durante el pleno de investidura celebrado el pasado miércoles. Sin embargo, el accidente ferroviario ocurrido en Toledo motivó que se modificase el desarrollo de aquella sesión, por respeto a las víctimas y sus familias.

Mejorar la limpieza

La moción establece que todo el dinero ahorrado con la reducción de las retribuciones políticas se empleará en mejorar el servicio de limpieza viaria. Entre las actuaciones previstas figuran la incorporación de nuevos servicios de baldeo, la adquisición de maquinaria y una mayor mecanización de los trabajos.

El objetivo, según ha explicado el Ayuntamiento, es aumentar la capacidad operativa del servicio y mejorar la atención a las necesidades de limpieza de los distintos núcleos de población.

Durante su comparecencia, Claros ha señalado que la limpieza viaria constituye una de las principales demandas trasladadas por los vecinos. La intención, ha explicado, es vincular directamente la reducción del gasto político con el refuerzo de un servicio público municipal.