Fotografía de familia de los concejales con el nuevo alcalde. Ayuntamiento de Vélez Málaga

El nuevo alcalde de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, reestructura su gobierno: así se reparten las concejalías

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LO ESENCIAL Las claves Jesús María Claros asume la Alcaldía de Vélez-Málaga tras la renuncia de Jesús Lupiáñez y reestructura el equipo de gobierno municipal. La incorporación de la concejala María Josefa Terrón redistribuye las áreas de Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos. Lourdes Piña asume la gestión de Hacienda y Presidencia, mientras que Celestino Rivas suma Infraestructuras y Agua a sus competencias de Urbanismo. El nuevo regidor conserva la Delegación de Agricultura que ya dirigía y añade a sus responsabilidades la Jefatura de la Policía Local y Seguridad.

Desde este miércoles Vélez-Málaga cuenta con un nuevo alcalde, Jesús María Claros, tras la renuncia al cargo de Jesús Lupiáñez.

Claros ha reestructurado su equipo para adaptarse a las nuevas circunstancias ya que él era concejal y ahora es alcalde y ha entrado una nueva concejala, María Josefa Terrón.

En este sentido, por ejemplo, Terrón pasa a encabezar las delegaciones de Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos que antes estaban repartidas entre Lourdes Piña y Jesús María Claros.

Lourdes Piña asume la Delegación de Hacienda, que hasta ahora correspondía a Manuel Gutiérrez, y pasa a gestionar también Presidencia, Intervención, Medio Ambiente y Parques y Jardines, además de Contratación Administrativa, área que ya tenía asignada.

Celestino Rivas amplía sus actuales responsabilidades con las delegaciones de Infraestructuras y Agua, incorporando estas dos áreas a las competencias que ya desempeñaba en materia de Urbanismo y Arquitectura, Parque Tecnoalimentario, Transportes y Movilidad Vial y Patrimonio.

Rocío Ruiz incorpora la Delegación de Juventud a sus responsabilidades municipales, mientras que Manuel Gutiérrez mantiene las áreas de Cementerios y Deportes, además de Parque Móvil, y asume la Tenencia de Alcaldía de Triana y El Trapiche.

El nuevo alcalde, Jesús María Claros, conserva la Delegación de Agricultura, que ya desempeñaba antes de asumir la Alcaldía, y asume también la responsabilidad de Policía Local.

Así queda el nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Vélez Málaga:

-Jesús María Claros López, alcalde: Jefatura de la Policía Local, Seguridad, Protección Civil, Gabinete de Alcaldía, Agricultura y Tenencia de Alcaldía de Almayate, Valle-Niza y Cajiz.

-Jesús Carlos Pérez Atencia, primer teniente de alcalde: Vivienda, Aparcamientos y Servicios, Turismo, responsable de EMVIPSA y Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar.

-María Lourdes Piña Martín, segunda teniente de alcalde: Presidencia, Hacienda, Medio Ambiente, Parques y Jardines y Contratación Administrativa.

-Celestino Rivas Silva, tercer teniente de alcalde: Urbanismo y Arquitectura, Parque Tecnoalimentario, Transportes y Movilidad Vial, Patrimonio, Infraestructuras y Agua.

-José David Segura Guerrero, cuarto teniente de alcalde: Informática, Innovación y Reprografía y Tenencia de Alcaldía de Caleta de Vélez.

-Rocío Ruiz Narváez, quinta teniente de alcalde: Juventud y Tenencia de Alcaldía de Benajarafe y Chilches.

-Alejandro David Vilches Fernández, sexto teniente de alcalde: Playas y Tenencia de Alcaldía de Mezquitilla y Lagos.

-Manuel Gutiérrez Fernández, séptimo teniente de alcalde: Deportes, Parque Móvil, Cementerios y Tenencia de Alcaldía de Triana y El Trapiche.

-Juan Antonio García López, octavo teniente de alcalde: Derechos Sociales e Igualdad.

-María Josefa Terrón: Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos.

-María Alicia Ramírez Domínguez: Cultura, Patrimonio Histórico y Recursos Humanos.

-Juan Fernández Olmo: Servicios Generales y Gestión Municipal, Régimen Interior, Oficina del Centro Histórico, Mayores, Sanciones, Responsabilidad Patrimonial, Participación Ciudadana, Consumo, Medio Ambiente (Protección Salubridad Pública), Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y Salud.

-Ana Belén Zapata Jiménez: Empresa y Empleo.

-Beatriz Gálvez Martínez: Industria y Comercio.