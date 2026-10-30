Fotografía de familia de los concejales con el nuevo alcalde.

Fotografía de familia de los concejales con el nuevo alcalde. Ayuntamiento de Vélez Málaga

Vélez Málaga

El nuevo alcalde de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, reestructura su gobierno: así se reparten las concejalías

La nueva concejala María Josefa Terrón asume las delegaciones de Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos.

Más información: Jesús María Claros ya es, oficialmente, el nuevo alcalde de Vélez-Málaga

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Jesús María Claros asume la Alcaldía de Vélez-Málaga tras la renuncia de Jesús Lupiáñez y reestructura el equipo de gobierno municipal.

La incorporación de la concejala María Josefa Terrón redistribuye las áreas de Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos.

Lourdes Piña asume la gestión de Hacienda y Presidencia, mientras que Celestino Rivas suma Infraestructuras y Agua a sus competencias de Urbanismo.

El nuevo regidor conserva la Delegación de Agricultura que ya dirigía y añade a sus responsabilidades la Jefatura de la Policía Local y Seguridad.

Desde este miércoles Vélez-Málaga cuenta con un nuevo alcalde, Jesús María Claros, tras la renuncia al cargo de Jesús Lupiáñez.

Claros ha reestructurado su equipo para adaptarse a las nuevas circunstancias ya que él era concejal y ahora es alcalde y ha entrado una nueva concejala, María Josefa Terrón.

En este sentido, por ejemplo, Terrón pasa a encabezar las delegaciones de Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos que antes estaban repartidas entre Lourdes Piña y Jesús María Claros.

Lourdes Piña asume la Delegación de Hacienda, que hasta ahora correspondía a Manuel Gutiérrez, y pasa a gestionar también Presidencia, Intervención, Medio Ambiente y Parques y Jardines, además de Contratación Administrativa, área que ya tenía asignada.

Celestino Rivas amplía sus actuales responsabilidades con las delegaciones de Infraestructuras y Agua, incorporando estas dos áreas a las competencias que ya desempeñaba en materia de Urbanismo y Arquitectura, Parque Tecnoalimentario, Transportes y Movilidad Vial y Patrimonio.

Rocío Ruiz incorpora la Delegación de Juventud a sus responsabilidades municipales, mientras que Manuel Gutiérrez mantiene las áreas de Cementerios y Deportes, además de Parque Móvil, y asume la Tenencia de Alcaldía de Triana y El Trapiche.

El nuevo alcalde, Jesús María Claros, conserva la Delegación de Agricultura, que ya desempeñaba antes de asumir la Alcaldía, y asume también la responsabilidad de Policía Local.

Así queda el nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Vélez Málaga:

-Jesús María Claros López, alcalde: Jefatura de la Policía Local, Seguridad, Protección Civil, Gabinete de Alcaldía, Agricultura y Tenencia de Alcaldía de Almayate, Valle-Niza y Cajiz.

-Jesús Carlos Pérez Atencia, primer teniente de alcalde: Vivienda, Aparcamientos y Servicios, Turismo, responsable de EMVIPSA y Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar.

-María Lourdes Piña Martín, segunda teniente de alcalde: Presidencia, Hacienda, Medio Ambiente, Parques y Jardines y Contratación Administrativa.

-Celestino Rivas Silva, tercer teniente de alcalde: Urbanismo y Arquitectura, Parque Tecnoalimentario, Transportes y Movilidad Vial, Patrimonio, Infraestructuras y Agua.

-José David Segura Guerrero, cuarto teniente de alcalde: Informática, Innovación y Reprografía y Tenencia de Alcaldía de Caleta de Vélez.

-Rocío Ruiz Narváez, quinta teniente de alcalde: Juventud y Tenencia de Alcaldía de Benajarafe y Chilches.

-Alejandro David Vilches Fernández, sexto teniente de alcalde: Playas y Tenencia de Alcaldía de Mezquitilla y Lagos.

-Manuel Gutiérrez Fernández, séptimo teniente de alcalde: Deportes, Parque Móvil, Cementerios y Tenencia de Alcaldía de Triana y El Trapiche.

-Juan Antonio García López, octavo teniente de alcalde: Derechos Sociales e Igualdad.

-María Josefa Terrón: Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos.

-María Alicia Ramírez Domínguez: Cultura, Patrimonio Histórico y Recursos Humanos.

-Juan Fernández Olmo: Servicios Generales y Gestión Municipal, Régimen Interior, Oficina del Centro Histórico, Mayores, Sanciones, Responsabilidad Patrimonial, Participación Ciudadana, Consumo, Medio Ambiente (Protección Salubridad Pública), Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y Salud.

-Ana Belén Zapata Jiménez: Empresa y Empleo.

-Beatriz Gálvez Martínez: Industria y Comercio.