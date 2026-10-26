Vélez-Málaga nombrará este miércoles a Jesús María Claros nuevo alcalde

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LO ESENCIAL Las claves Jesús María Claros será nombrado nuevo alcalde de Vélez-Málaga este miércoles en un pleno extraordinario convocado a las 12:00 horas. El cambio en la alcaldía se produce tras la dimisión de Jesús Lupiáñez el 14 de octubre por la polarización y los insultos recibidos a raíz de la tasa de basura. María Josefa Terrón asumirá el acta de concejala en la corporación municipal dentro del grupo del Partido Popular para cubrir la vacante dejada por Lupiáñez. Claros cuenta con una amplia experiencia municipal al haber gestionado áreas como Infraestructuras, Servicios Operativos, Aguas y Agricultura, además de tenencias de alcaldía.

Jesús María Claros será este miércoles el nuevo alcalde de Vélez-Málaga.

El Ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario a las 12:00 para que Claros sea elegido y tome posesión de la vara de mando y, por otra parte, para que entre María Josefa Terrón como nueva concejala por parte del PP.

Claros sustituirá en el puesto a Jesús Lupiáñez, que decidió dimitir el 14 de octubre porque aseguraba que estaba harto de recibir insultos por el conflicto de la nueva tasa de basura y de la polarización.

Lupiáñez no solo dejó de ser alcalde sino que también dejó su acta de concejal, de forma que entrará Terrón al ser la siguiente en la lista.

Claros tiene experiencia de sobra ya que prácticamente hacía de todo en el Ayuntamiento.

Es quinto teniente de alcalde, teniente de alcalde delegado de Almayate, Valle-Niza y Cajiz y concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Operativos, Aguas, Edificios Municipales y Agricultura.

El también consejero delegado de Axaragua es técnico en electrónica industrial y sumiller, con una amplia formación en el mundo del vino.