Rescatan a 61 perros y gatos maltratados en Vélez-Málaga: algunos estaban encerrados en muebles de cocina

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha rescatado a 29 perros y 32 gatos en condiciones extremas de insalubridad dentro de una vivienda en Vélez-Málaga. Una mujer de 53 años ha sido detenida por un delito continuado de maltrato animal, en un posible caso de síndrome de Noé. Los animales presentaban graves problemas de salud, desnutrición y enfermedades como parvovirus; varios han fallecido a pesar de la atención veterinaria. Los ejemplares rescatados están en centros de acogida y las autoridades han hecho un llamamiento a la ciudadanía para promover su adopción sin coste.

La Policía Nacional ha rescatado a 61 perros y gatos que vivían en condiciones extremas de insalubridad y abandono en una vivienda de Vélez-Málaga.

Algunos de los animales permanecían encerrados a oscuras en el interior de muebles de cocina, según ha informado este lunes el cuerpo policial. La operación se ha saldado con la detención de una mujer de 53 años, investigada por su presunta responsabilidad en un delito continuado de maltrato animal.

La actuación comenzó después de que varios vecinos alertaran de los ladridos y maullidos constantes que procedían del inmueble, así como del fuerte olor que desprendía.

Las pesquisas de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vélez-Málaga culminaron con la entrada y registro de la vivienda, donde los agentes localizaron 29 perros y 32 gatos repartidos por distintas estancias.

Según la investigación, la mujer recogía animales de la calle sin proporcionarles los cuidados básicos de alimentación e higiene y los mantenía hacinados en el domicilio, propiedad de su madre, una mujer octogenaria.

La Policía apunta a la posible existencia de un caso de acumulación compulsiva de animales, conocido como síndrome de Noé, aunque la responsabilidad penal que se atribuye a la detenida se refiere al presunto maltrato.

Atención veterinaria urgente

El estado de los animales era muy grave. Muchos llegaron a los centros de acogida con diarreas sanguinolentas, alopecia y problemas oculares.

Algunos padecían enfermedades como leishmaniosis, parvovirus y giardia, por las que necesitaron asistencia urgente en hospitales veterinarios.

Los perros presentaban cuadros severos de desnutrición y deshidratación. Varios tuvieron que permanecer ingresados para recibir alimentación asistida y tratamientos de choque.

Pese a las intervenciones veterinarias, algunos animales murieron y otros resultaron infectados por un brote de parvovirus, una enfermedad vírica muy contagiosa, según la Policía. La sarna era otro de los problemas detectados.

Los investigadores han trasladado a la autoridad judicial la posible concurrencia de agravantes, entre ellas el ensañamiento y el resultado de muerte de algunos animales.

La Policía sostiene que varios de ellos estuvieron sometidos durante un tiempo prolongado a enfermedades y padecimientos graves y que algunos permanecían encerrados en la oscuridad dentro del mobiliario de la cocina. Uno de los gatos rescatados había perdido por completo la visión.

Los animales buscan un hogar

Tras el rescate, los perros y gatos se encuentran bajo custodia de centros de acogida y protección animal de la provincia de Málaga.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para facilitar su adopción, con especial atención a los felinos, cuya tasa de acogimiento es, según el cuerpo, significativamente inferior a la de los perros.

Las personas interesadas en adoptar pueden solicitar información a través del teléfono 952 97 16 63. La adopción se ofrece a coste cero, de acuerdo con la información facilitada por la Policía.

En el operativo han colaborado el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que ha sufragado los gastos veterinarios derivados de la atención urgente de los gatos, y varios centros de acogida de animales de la provincia.