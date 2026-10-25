Vélez-Málaga y Torre del Mar tendrán 36 viajes más al día en bus a Málaga: “Era necesario adaptar las frecuencias”

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía aprueba un refuerzo de 36 expediciones diarias de autobús entre Málaga capital, Vélez-Málaga y Torre del Mar desde este lunes 26 de octubre. El corredor de Vélez-Málaga incrementa sus servicios un 23,7% con 14 nuevos viajes, mientras que el de Torre del Mar suma 22 expediciones más, un 19% de aumento. La medida busca responder a la alta demanda generada tras abaratarse el billete por la entrada del municipio en el Consorcio de Transporte Metropolitano el pasado mayo. En total, las expediciones diarias en los corredores metropolitanos de la zona este aumentarán de 386 a 445, reforzando especialmente las horas punta.

Los usuarios del autobús entre Vélez-Málaga y la capital tendrán desde este lunes 26 de octubre más opciones para viajar. La Junta de Andalucía, por medio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, ha aprobado un refuerzo de 36 expediciones diarias para el municipio, repartidas entre el núcleo principal y Torre del Mar.

El corredor de Vélez-Málaga gana 14 servicios, un 23,7% más que hasta ahora. El de Torre del Mar suma otros 22, lo que supone un incremento del 19%.

A estas expediciones se añadirán servicios directos desde ambos núcleos hasta Málaga capital. El objetivo es acortar los tiempos de viaje de quienes se desplazan a diario a la ciudad por trabajo, estudios, citas médicas o motivos personales.

La medida responde a las quejas de los usuarios por los problemas de frecuencia que han acompañado la incorporación del municipio al Consorcio, efectiva desde el pasado 1 de mayo.

La entrada en el sistema metropolitano abarató el billete entre Vélez-Málaga y Málaga capital, que pasó de 3,96 euros a 0,95 con la tarjeta del Consorcio y a 0,76 para los menores de 30 años. Las tarifas integradas y bonificadas atrajeron a más viajeros, y ese crecimiento de la demanda evidenció que la oferta de autobuses tenía que adaptarse, según reconoce el propio Ayuntamiento.

En julio ya se puso en marcha la línea M380, una ruta directa entre las estaciones de autobuses de Torre del Mar y Málaga con 6 salidas diarias en cada sentido, para responder a ese mismo aumento de usuarios.

445 expediciones diarias

El nuevo refuerzo se cerró en una reunión presidida por el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet. A ella asistieron los concejales veleños Jesús María Claros y Celestino Rivas, responsable del área de Transporte, y el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

La mejora no se limita a Vélez-Málaga. El refuerzo afecta a todos los corredores metropolitanos entre Málaga capital, Rincón de la Victoria, Los Rubios, Torre del Mar y Vélez-Málaga, donde las expediciones diarias pasarán de 386 a 445, 59 más, con especial atención a las horas punta.

Claros, que ha llevado las gestiones municipales junto a Rivas durante los últimos días, defiende que el aumento de usuarios tiene que ir acompañado de más servicios y mejores conexiones.

El concejal ha explicado que “cuando un servicio tan importante como el autobús genera problemas y preocupación entre los usuarios, nuestra obligación es escuchar, trasladar esas dificultades y trabajar para encontrar respuestas”.

El edil ha reconocido que “la incorporación al Consorcio supuso una oportunidad para mejorar las condiciones del transporte, pero también puso de manifiesto que era necesario adaptar las frecuencias a la realidad de nuestros vecinos”.

“Llegar a tiempo”

Claros considera el refuerzo “un avance importante para Vélez-Málaga y Torre del Mar”. Insiste, eso sí, en que el trabajo debe continuar hasta lograr un transporte público “cómodo, fiable y adaptado” a las necesidades de la población.

El concejal ha añadido que “detrás de cada frecuencia hay personas que necesitan llegar a tiempo a su trabajo, a sus estudios o a una cita médica, y esas necesidades tienen que estar en el centro de nuestras decisiones”.