El líder del PSOE en Torremolinos alabó a María Jesús Montero días antes de su denuncia por acoso sexual

El secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, elogió a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, unos días antes de que saliera a la luz pública la denuncia de una militante socialista contra él por un supuesto acoso sexual.

Concretamente lo hizo en el pleno del Ayuntamiento de Torremolinos del pasado 27 de noviembre. Dijo que Montero era su "queridísima compañera" y que "su gestión al frente del Ministerio de Hacienda demuestra que es una mujer preparada y capacitada para liderar esta comunidad autónoma".

Que el secretario general del PSOE en Torremolinos hable bien de Montero es algo completamente lógico en un contexto normal. Llevan meses en precampaña para las elecciones andaluzas que tendrán lugar en 2026 en las que Montero será la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Lo significativo son las fechas. La militante socialista que acusa a Navarro de acoso sexual denunció el caso ante el comité antiacoso del PSOE en Madrid el 8 de junio. No pasó nada y volvió a hacerlo el 14 de octubre.

Cinco meses después de su primera denuncia en los órganos internos del PSOE sin recibir respuesta se fue a la Fiscalía contra la Violencia de Género de Málaga el pasado 10 de noviembre y denunció a Navarro por los presuntos delitos de acoso sexual, violencia de género psicológica y coactiva.

Montero dijo este jueves por la tarde a los medios de comunicación que sabía desde junio que habían denunciado a Navarro por acoso sexual, pero que "no conocía el contenido".

Llama la atención que una militante socialista haga una acusación tan grave contra el secretario general de uno de los municipios más grandes de Andalucía y que su líder regional no tuviera interés en saber qué había pasado a tenor de su comentario.

El 27 de noviembre, cuando Navarro dice esas palabras de elogio a Montero, su supuesto acoso estaba oculto a la sociedad. Solo lo sabían la denunciante, los órganos internos del PSOE donde se presentó la denuncia hasta en dos ocasiones y la Fiscalía.

El caso se destapó este miércoles por la noche y, de pronto, entraron las prisas en las filas socialistas. Montero dijo que el PSOE le suspendería si la Fiscalía abría diligencias contra Navarro, como ha hecho. “Ni un día, ni un minuto más, esta persona iba a seguir en el partido", recalcó Montero.

También le pidió a Navarro que "entregue todas las actas de sus cargos institucionales”, algo que aún no ha hecho. Navarro sigue siendo, de momento, concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos y diputado en la Diputación Provincial.

Navarro ha sido suspendido este viernes de forma cautelar como militante y le ha sido abierto un expediente disciplinario por la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

Desde el propio PSOE argumentan que han tomado esta decisión "dada la naturaleza y repercusión pública" del caso. Dicho de otra forma, han tenido que hacerlo porque son portada en todos los medios de comunicación. El 27 de noviembre, antes de la tormenta, Navarro elogiaba a su "queridísima compañera".