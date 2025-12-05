El PSOE reacciona y suspende de militancia a su líder en Torremolinos denunciado por acoso sexual

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia a Antonio Navarro, secretario general en Torremolinos, tras ser denunciado por acoso sexual a una militante. La Comisión Ejecutiva Federal le ha abierto un expediente disciplinario, señalando posible mala conducta grave y muy grave según el Código Ético del partido. La denunciante llevó el caso a la Fiscalía de Violencia de Género tras no recibir respuesta del comité antiacoso del PSOE durante meses. Antonio Navarro sigue ocupando sus cargos de concejal en Torremolinos y diputado provincial por el PSOE.

El PSOE reacciona ante el supuesto caso de acoso sexual de su secretario general en Torremolinos, Antonio Navarro, a una militante.

La Comisión Ejecutiva Federal ha suspendido cautelarmente de militancia a Navarro y le ha abierto un expediente disciplinario.

Responde así a la petición realizada ayer por la dirección del PSOE en Málaga, que dijo que reclamaría la adopción de esas medidas al partido en Madrid si la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer abría diligencias, cosa que hizo.

Según el documento de la Comisión Ejecutiva Federal, al que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que en concreto Navarro podría haber incurrido en lo que establece el artículo 85.j, que alude a la "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE".

Y que también incumple el artículo 86 i que señala a una "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada muy grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE y/o cuando contravengan nuestras resoluciones relativas a violencias contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable".

El PSOE señala que las medidas cautelares e internas adoptadas en esta resolución se toman "dada la naturaleza y repercusión pública" de lo imputado a Navarro y "sin perjuicio de la presunción de inocencia y del resultado del expediente que habrá de seguirse" para determinar los hechos.

De hecho, instan a Navarro a que presente las pruebas que considere necesarias para intentar probar su inocencia y su derecho a presentar un recurso.

En cualquier caso, el PSOE responde tarde y acuciado por la presión pública ya que la militante socialista que ha sido presuntamente acosada puso una denuncia en el comité antiacoso del PSOE el 8 de junio. No recibió respuesta y volvió a hacerlo el 14 de octubre.

Harta de esperar se fue a la Fiscalía de Violencia de Género de Málaga y puso la denuncia el 10 de noviembre por los presuntos delitos de acoso sexual, violencia de género psicológica y coactiva.

Navarro, de momento, no ha dejado su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos ni de diputado por el PSOE en la Diputación Provincial de Málaga.