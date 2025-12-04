Antonio Navarro, comercial de peluquería, líder del PSOE en Torremolinos y denunciado por acoso sexual: "Un tío difícil"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos y diputado provincial, ha sido denunciado por una militante por supuesto acoso sexual. La denunciante afirma que Navarro le enviaba mensajes con contenido sexual e insinuaciones no deseadas desde 2021, generándole un ambiente intimidatorio y humillante. La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales para investigar los hechos denunciados. El PSOE provincial ha comunicado que, si la Fiscalía abre diligencias formales, solicitarán la suspensión cautelar de militancia de Navarro según los estatutos del partido.

Un "tío difícil" que ha puesto patas arriba el PSOE en Torremolinos y que ahora es noticia nacional por un supuesto acoso sexual a una militante que le ha denunciado ante la fiscalía.

Así hablan fuentes socialistas consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga sobre Antonio Navarro Jiménez, actual secretario general del PSOE en Torremolinos y diputado provincial.

Estas fuentes indican que no han apreciado comportamientos sexistas en Navarro en líneas generales, aunque tampoco ponen la mano en el fuego por nadie "porque no sabemos lo que haría a título personal".

Según la militante socialista que ha presentado la denuncia, Navarro le envió todo tipo de mensajes acosándola. "Es que estás muy buena. ¿Ese escote lo has tenido siempre?", entre otras muchas frases.

Navarro está casado y tiene un hijo. Estos mensajes se iniciaron en 2021. Las fuentes socialistas consultadas apuntan que la supuesta víctima denunció el caso a la oficina antiacoso creada por el PSOE en Madrid en junio de este 2025 y que la militante supuestamente acosada ha querido dar un paso más y ha puesto la denuncia ante la Fiscalía de Málaga en noviembre.

Lío en Torremolinos

Navarro no es de Torremolinos, sino de la localidad madrileña de Tres Cantos, donde fue militante de Juventudes Socialistas entre 1999 y 2003.

Hizo un ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa y su vida profesional ha estado ligada al mundo comercial. Según reza en su currículo trabajó en Trepadiet y Leche Pascual, aunque su mayor etapa, entre 2006 y 2022, fue para la multinacional de peluquería Schwarzkopf Professional.

Fue precisamente en 2010 cuando, por motivos de trabajo, se trasladó a Torremolinos y rápidamente se hizo militante del PSOE, aunque en un perfil bajo y raso.

Pero, con el paso de los años, fue ganando peso y empezando a aparecer en los cuadros de mando, hasta que en 2017 fue elegido secretario de organización de la agrupación local de Torremolinos.

Entró como concejal en esta localidad malagueña en 2019 con la elección del socialista José Ortiz como alcalde en un mar político ya muy agitado en Torremolinos porque el PP había ganado las elecciones, pero el PSOE obtuvo la alcaldía con el apoyo de una exconcejala de Vox.

En 2021, el PP presentó una moción de censura y Margarita del Cid fue elegida alcaldesa. Políticamente hablando, ahí se abrieron todas las heridas en el PSOE de Torremolinos y hoy en día es una agrupación completamente dividida.

En 2022 Navarro se enfrentó a José Ortiz. Navarro fue elegido secretario general del PSOE en Torremolinos, pero en abril de 2024 fue apeado del cargo por una moción de censura interna, pasando a ser dos meses más tarde secretario general Antonio Ruiz tras una gestora.

Menos de un año después, en abril de 2025, Navarro recuperó la secretaría general del partido en Torremolinos tras vencer en una asamblea por escasos votos a Antonio Ruiz.

"La agrupación está mal. Hay mucha división y esto no ayuda", subrayan las fuentes socialistas consultadas.

El PSOE provincial emitió anoche un comunicado de prensa en el que señalaba que si la Fiscalía de Málaga abre diligencias la dirección provincial "formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo a nuestros Estatutos y Reglamento".

La Fiscalía abre diligencias

Este jueves la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales. Son actuaciones previas para reunir información preliminar y decidir si se continúa adelante con la denuncia o se archiva.

En la denuncia, según publica Europa Press, la supuesta víctima afirma que empezó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas" de Antonio Navarro en el último trimestre de 2021.

Estos mensajes le generaron a la denunciante "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Señala además que sufrió "una presión insoportable e incluso miedo" al recibir los mensajes de forma continua, incluso también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral.