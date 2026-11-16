Salado reclama el Metro al Este como clave para la Axarquía: "Debería ser la decisión por necesidad y rentabilidad"

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, reclama que la cuarta línea del Metro de Málaga se dirija hacia el Este y conecte con la Axarquía por necesidad y rentabilidad. La propuesta cuenta con el respaldo unánime del Pleno municipal y busca dar una alternativa de transporte a más de 230.000 habitantes de 31 municipios de la comarca oriental. La Junta de Andalucía contempla tres posibles corredores (Rincón de la Victoria, PTA y Ciudad Jardín) y elegirá la alternativa definitiva en el primer semestre de 2027. La petición busca paliar el histórico déficit ferroviario de la zona y los habituales problemas de movilidad y atascos que sufren los vecinos al desplazarse a la capital por carretera.

Cada mañana, decenas de miles de vecinos del litoral oriental emprenden el mismo trayecto hacia Málaga por carretera ante la ausencia total de ferrocarril en su comarca.

Esa es la realidad cotidiana que el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, quiere poner sobre la mesa de la Junta de Andalucía para que la futura cuarta línea del Metro se dirija hacia el Este y, tras una primera parada en El Palo, continúe su recorrido hacia la comarca de la Axarquía.

Tras lograr la unanimidad de todos los grupos políticos de su Pleno, el regidor pretende convertir una reivindicación local en una necesidad comarcal.

Su argumento se apoya en una escala demográfica que trasciende con creces los aproximadamente 54.000 residentes de Rincón de la Victoria y abarca los 232.822 habitantes repartidos entre los 31 municipios de la Axarquía.

"No lo digo solo como alcalde de un municipio de 54.000 habitantes, lo digo como axárquico", sostiene Salado, que sitúa el foco en el histórico déficit de infraestructuras ferroviarias que arrastra la zona oriental de la provincia.

Según recuerda a este periódico, la mayor parte de esos habitantes se concentran en los municipios de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja y Torrox, localidades "que carecen de conexión ferroviaria y que necesitan que el Metro esté más cerca y sea una alternativa real para sus desplazamientos".

La decisión, en 2027

La ofensiva institucional de Rincón llega en un momento decisivo para el futuro del suburbano.

La Consejería de Fomento mantiene bajo estudio tres posibles corredores para desarrollar la cuarta línea: la prolongación hacia El Palo y Rincón de la Victoria, la conexión con Ciudad Jardín y la llegada al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El calendario avanzado por el Gobierno andaluz sitúa en el primer semestre de 2027 la elección definitiva de los trazados y la decisión sobre cuál de las tres alternativas será la primera en ejecutarse, después de haber consignado 900.000 euros en los Presupuestos autonómicos de ese ejercicio para impulsar el proyecto constructivo.

Rincón de la Victoria aspira a llegar a esa cita con una posición institucional común que respalde la viabilidad social y económica de la opción oriental frente a sus competidores.

"Yo estoy convencido de que la decisión debería ser esta, por necesidad y por rentabilidad. Así lo espero", concluye Salado.

La última palabra corresponderá a la Administración autonómica, que deberá sopesar el tirón poblacional de la Axarquía frente a las demandas de movilidad laboral del PTA —que reúne a unos 25.000 trabajadores— y las necesidades de conexión del distrito norte de Ciudad Jardín.

El mensaje de Salado pone en evidencia la ausencia de respuestas a las que se ha enfrentado la comarca de la Axarquía en las últimas décadas en materia de infraestructuras.

Buen ejemplo de ello es el olvido que ha pesado durante años sobre la apuesta del tren litoral, que, además de la parte occidental hasta Marbella, contempla en su origen la prolongación hacia Nerja por el lado oriental.

Si bien el estudio de esta conexión forma parte de los análisis de viabilidad comprometidos por el Gobierno de España, la realidad es que la prioridad parece depositada sobre la parte del corredor entre Málaga y Marbella.

A esto hay que sumar el evidente problema de movilidad que padece la zona Este de la provincia en su conexión con la capital de la Costa del Sol por carretera. Son continuos los atascos a los que se enfrentan sus vecinos cuando se produce un accidente en la ronda de circunvalación, sin que por el momento exista una solución clara.