La Unión Europea presenta una nueva estrategia para consolidar a Europa como principal destino turístico mundial, impulsando un modelo de turismo más competitivo, sostenible, inclusivo y resiliente.

El turismo es un sector fundamental para la economía europea: en 2025 recibió cerca de 600 millones de turistas internacionales, generó el 4,1 % del valor añadido bruto de la UE y empleó a más de 20 millones de personas.

La estrategia pretende pasar de un turismo centrado en el volumen de visitantes a otro basado en la calidad, el valor económico y el beneficio para las comunidades locales, protegiendo al mismo tiempo el patrimonio cultural y natural.

La estrategia se estructura en tres grandes pilares y diez áreas de actuación:

Impulsar la competitividad del turismo europeo

Apoyo a las pymes: reducir la burocracia, simplificar la normativa y facilitar su adaptación digital y ecológica.

Digitalización e innovación: mejorar el acceso a los datos turísticos, impulsar la inteligencia artificial y crear un Observatorio Europeo del Turismo.

Formación y empleo: crear una Academia Europea de Turismo para mejorar las competencias profesionales y hacer más atractivo el empleo turístico.

Conectividad sostenible: facilitar los desplazamientos entre países mediante mejoras ferroviarias, transporte multimodal, conexiones aéreas y marítimas y movilidad ciclista.

Reforzar la sostenibilidad y la resiliencia

Transición ecológica: reducir emisiones, residuos, contaminación y consumo de recursos, fomentar la economía circular y proteger la biodiversidad.

Gestión equilibrada de destinos: desarrollar un modelo europeo de gestión turística que permita controlar los flujos de visitantes y combatir la masificación y la estacionalidad. Actualmente, el 42 % de las pernoctaciones se concentra en los tres meses de mayor demanda.

Turismo accesible e inclusivo: mejorar los derechos de los viajeros, la accesibilidad para personas con discapacidad y la asequibilidad económica del turismo.

Preparación ante crisis: crear una red europea de coordinación para responder a emergencias sanitarias, climáticas, geopolíticas y problemas de transporte o ciberseguridad.

Reforzar la cooperación y la proyección internacional

Potenciar la colaboración con organismos internacionales, especialmente ONU Turismo.

Promocionar conjuntamente la marca «Destination Europe» en los mercados internacionales.

Desarrollar itinerarios entre distintos destinos europeos y dar visibilidad a lugares menos conocidos.

Impulsar la cooperación entre países y regiones para mejorar la competitividad y sostenibilidad turística.

La estrategia apuesta por movilizar inversión pública y privada, aprovechando los fondos europeos actuales y futuros.

Entre 2021 y 2027 se estima que el turismo habrá recibido aproximadamente 18.000 millones de euros de apoyo europeo.

El marco financiero 2028-2034 será una oportunidad para financiar proyectos relacionados con la innovación, digitalización, sostenibilidad ambiental, formación e infraestructuras.

Además, se creará una Alianza Europea del Turismo, que reunirá a instituciones europeas, Estados miembros, regiones, administraciones locales y empresas para coordinar la aplicación de la estrategia.

Las principales medidas se desarrollarán entre 2026 y 2029:

2026-2027: simplificación administrativa, modernización del IVA turístico, Academia Europea de Turismo y creación de la Alianza Europea del Turismo.

2027-2028: nuevas herramientas de gestión de destinos, turismo equilibrado, derechos de los viajeros y medidas de adaptación climática.

2028: refuerzo de la accesibilidad, los criterios ecológicos y la promoción turística europea.

2029: despliegue del Espacio Europeo de Datos Turísticos.

La nueva Estrategia Europea de Turismo Sostenible plantea una transformación del modelo turístico europeo. Su principal objetivo es conseguir que el turismo no se mida únicamente por el número de visitantes, sino por su capacidad para generar riqueza, empleo de calidad y bienestar social, respetando el medio ambiente y la identidad de los destinos.

Para conseguirlo, será fundamental la colaboración entre las instituciones, las empresas y las comunidades locales, apostando por la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad y una mejor distribución de los visitantes durante todo el año.

Me despido con mi frase de cabecera:

"Viajar te abre la mente y te hace ser ciudadano del mundo ... porque Viajar es Mundial".