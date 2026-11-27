Moreno acusa a Sánchez de anteponer su supervivencia política a España y pide el cambio con Feijóo

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno arremete contra Pedro Sánchez en un mitin en Marbella y reivindica a Alberto Núñez Feijóo como la alternativa de cambio para España. El presidente andaluz exige una auditoría tras cuestionar el destino de 220.000 millones de euros recaudados en impuestos y 73.000 millones de fondos europeos. Moreno denuncia deficiencias en la red ferroviaria y alerta de la expansión del narcotráfico a lo largo de toda la costa de Andalucía. El líder del PP andaluz defiende construir un millón de viviendas en cuatro años y reclama una ley contra la ocupación ilegal.

Juanma Moreno ha convertido su mitin de este viernes en Marbella, celebrado en el último día de campaña antes del acto final en Sevilla, en un duro alegato contra Pedro Sánchez y en una reivindicación del Partido Popular como alternativa para gobernar España.

El presidente de la Junta de Andalucía ha dedicado buena parte de su intervención a cuestionar la gestión del Ejecutivo central, denunciar la situación política nacional y reclamar un cambio de Gobierno que, según ha defendido, debe llegar de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Moreno ha dibujado dos modelos contrapuestos: el que ha atribuido al Gobierno socialista, al que ha acusado de estar condicionado por sus problemas políticos y judiciales, y el que ha reivindicado para el PP, basado en la gestión, la estabilidad y la capacidad de ofrecer respuestas a los problemas de los ciudadanos.

"Vamos a cambiar a España haciéndolo no sólo desde la rabia, sino desde la ilusión, desde la esperanza, desde el compromiso", ha proclamado al final de su intervención.

Uno de los argumentos centrales de su discurso ha sido la situación económica y fiscal del país.

El presidente andaluz ha cuestionado el destino de los recursos públicos y ha puesto sobre la mesa dos cifras: los 220.000 millones de euros adicionales que, según ha afirmado, habría recaudado el Gobierno mediante impuestos y los 73.000 millones procedentes de fondos europeos.

Moreno ha utilizado esos datos para preguntarse dónde había terminado ese dinero y reclamar una auditoría sobre las cuentas públicas.

El dirigente popular también ha cargado contra Sánchez por su continuidad al frente del Ejecutivo y le atribuye una estrategia orientada a prolongar su permanencia en el poder y conservar su aforamiento.

En ese contexto, ha aludido al adelanto electoral y ha vinculado su decisión con las causas judiciales que afectan a su entorno y al PSOE, aunque sin aportar durante el acto respaldo documental sobre las acusaciones planteadas.

Ferrocarriles y narcotráfico

El discurso ha incorporado también referencias contundentes a la seguridad y al funcionamiento de los servicios públicos.

Moreno se ha detenido en el accidente ferroviario ocurrido hace un mes —que atribuyó a un alcance en la alta velocidad y en el que mencionó 115 víctimas— para criticar el mantenimiento de la red y exigir responsabilidades políticas al Gobierno.

Durante su intervención, ha afirmado que España presenta la mayor mortalidad ferroviaria del mundo y ha aludido a investigaciones de la Fiscalía Europea y del Tribunal Supremo sobre el destino de los fondos comunitarios destinados a la seguridad del corredor andaluz, extremo que planteó en el marco de su ofensiva política contra el Ejecutivo.

Otro de los asuntos a los que ha concedido protagonismo es el narcotráfico. El presidente andaluz ha asegurado que las organizaciones dedicadas a esta actividad han ganado terreno en Andalucía y que el fenómeno ya no se circunscribe al entorno del Estrecho de Gibraltar.

"Ha pasado de entrar por el Estrecho de Gibraltar y ahora uno puede ver planeadoras desde Pulpí a Ayamonte, de una punta a la otra de Andalucía", ha dicho.

Moreno ha reclamado más medios, recursos y autoridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de actuar "en igualdad de condiciones" frente a las organizaciones criminales.

"Estamos cansados de ver ajustes de cuentas, estamos cansados de ver disparos en las calles", ha añadido.

El presidente de la Junta ha vinculado el avance del narcotráfico con la violencia sufrida en distintos puntos de Andalucía y con sus efectos sobre los jóvenes.

En el tramo final de su intervención, Moreno ha apelado al voto recordando la gestión de la DANA en Valencia —reprochando al presidente del Gobierno su actitud ante la petición de ayuda— y ha cargado contra la política migratoria del Ejecutivo.

En este punto, ha utilizado el término "invasión" para referirse a la llegada de migrantes a Ceuta y El Hierro, vinculando la situación en la ciudad autónoma con un aumento de la delincuencia y acusando al Gobierno de inacción frente a las mafias.

La vivienda

Moreno reservó espacio para defender las propuestas del PP en materia de vivienda. Ha respaldado el objetivo de construir un millón de casas en cuatro años planteado por Feijóo y ha sostenido que es necesario modificar normas que, a su juicio, dificultan el desarrollo urbanístico y la puesta de nuevas viviendas en el mercado.

En esa línea, ha hablado de derogar lo que ha calificado como "leyes ideológicas" y ha defendido la aprobación en el Congreso de una ley contra la ocupación ilegal para dar seguridad jurídica a los propietarios.

Frente a las críticas al Gobierno central, el presidente andaluz ha reivindicado la gestión de la Junta como ejemplo del modelo que el PP quiere llevar al conjunto del país.