Dinero y objetos intervenidos en la operación de la Policía Nacional. Policía Nacional

Coches de lujo de alquiler y pedidos por mensajería: desarticulan en Marbella una red de 'telecoca'

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Marbella a dos personas que distribuían cocaína y tussi mediante el sistema de 'telecoca' a través de aplicaciones de mensajería. Los sospechosos operaban desde Nueva Andalucía y utilizaban hasta cuatro vehículos, incluidos coches de alquiler de alta gama, para realizar el reparto y aprovisionarse en garajes. En los registros se intervino efectivo, cocaína, tussi, útiles de preparación y relojes de lujo, además de detectarse el alquiler de coches a terceros como posible método de blanqueo.

La Policía Nacional ha desarticulado en Marbella un punto de distribución de cocaína y tussi que funcionaba mediante encargos previos y entregas a domicilio.

La organización operaba desde una zona residencial de Nueva Andalucía y utilizaba varios vehículos, en su mayoría coches de alquiler de alta gama, para trasladar las sustancias y realizar las entregas.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Marbella, se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas.

Según ha informado la Policía, los investigados alternaban con frecuencia hasta cuatro automóviles diferentes, uno de ellos de color verde fluorescente, para desplazarse y distribuir los estupefacientes.

El sistema, conocido como telecoca, se basaba en recibir los pedidos a través de servicios de mensajería y llevar posteriormente la droga hasta los domicilios de los compradores.

Los agentes constataron que la actividad se desarrollaba de forma reiterada y organizada, con movimientos frecuentes entre distintos garajes utilizados para aprovisionarse de las sustancias y preparar nuevas entregas.

Las vigilancias policiales permitieron localizar a los investigados en uno de esos desplazamientos, cuando presuntamente se disponían a preparar nuevas dosis para una transacción.

Los agentes los interceptaron en ese momento con droga en uno de los vehículos utilizados para la distribución.

Registros en viviendas

Una vez reunidos los indicios y obtenida la correspondiente autorización judicial, los investigadores llevaron a cabo registros en dos domicilios vinculados a los sospechosos, así como en los vehículos que utilizaban, varios trasteros y plazas de garaje relacionados con la actividad investigada.

La operación permitió intervenir 4.000 euros en efectivo, 51,36 gramos de cocaína y 1,18 gramos de tussi, además de teléfonos móviles y distintos útiles empleados para el corte, pesaje y preparación de las sustancias.

En uno de los inmuebles también fueron localizados varios relojes de lujo.

La Policía señala, además, que algunos de los vehículos utilizados por los investigados también se destinaban al alquiler a terceras personas, una circunstancia que los agentes relacionan con un posible intento de blanquear los beneficios obtenidos mediante la venta de droga.