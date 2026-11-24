El portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Félix Romero, en rueda de prensa. Ayuntamiento de Marbella

Marbella cierra casi 20 años después la liquidación de las sociedades municipales de la etapa del GIL

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Marbella prevé culminar antes de finales de 2026 la disolución definitiva de las últimas siete sociedades municipales creadas durante la etapa del GIL. El proceso de liquidación se ha extendido durante casi dos décadas debido a la dificultad para reconstruir la contabilidad, identificar a acreedores y saldar deudas pendientes. Durante este procedimiento se resolvió la situación de casi 900 empleados de las empresas extintas, los cuales terminaron integrados en la plantilla municipal. El Consistorio asegura que el impacto económico actual será mínimo y que el objetivo final es dejar todos los balances saneados y a cero.

Marbella está a punto de cerrar definitivamente uno de los capítulos administrativos más prolongados y complejos heredados de la etapa del Grupo Independiente Liberal (GIL).

El Ayuntamiento ha culminado el proceso de liquidación de las sociedades municipales creadas durante aquel periodo, con la formalización de las últimas escrituras de disolución y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Un procedimiento que se ha prolongado durante cerca de dos décadas y que ha obligado a reconstruir la situación contable y patrimonial de estas entidades.

El portavoz municipal, Félix Romero, ha avanzado este martes que el calendario previsto contempla formalizar antes de que termine 2026 las escrituras de disolución de siete mercantiles: Compras 2000, Turismo 2000, Eventos 2000, Planeamiento 2000, Contratas 2000, Gerencia de Obras y Servicios y Sanidad y Consumo 2000.

Con ello se completará la extinción de las sociedades pendientes, después de un proceso que también ha afectado a Plan Albarizas Jardines 2000, Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministro 2000 y Tributos 2000.

«Todo ese proceso que se ha desarrollado durante estos años nos ha permitido llegar a una situación en la que podemos dar sepultura definitiva a todas estas sociedades», ha afirmado Romero, quien ha situado el cierre como el último paso de un trabajo de regularización que ha tenido que afrontar numerosas dificultades.

Uno de los principales retos fue resolver la situación laboral de casi 900 empleados que trabajaban en estas empresas municipales.

Según ha explicado el portavoz, el personal acabó integrado en la plantilla del Ayuntamiento tras una fase intermedia en la que estuvo adscrito a organismos autónomos locales. La incorporación de estos trabajadores concentró buena parte del impacto económico del proceso durante sus primeros años, fundamentalmente hasta 2015.

A partir de entonces, el trabajo se centró en ordenar la contabilidad y resolver las obligaciones económicas pendientes.

"Hemos estado casi veinte años buscando acreedores, porque teníamos que pagar lo que debíamos, y también deudores, porque había que recuperar las cantidades pendientes de cobro", ha señalado el edil.

La tarea se complicó por el tiempo transcurrido y por los cambios experimentados por algunas de las empresas implicadas. Romero ha relatado que en determinados casos las compañías acreedoras habían desaparecido o sus derechos habían sido adquiridos por terceras sociedades, lo que dificultó identificar a quién correspondía satisfacer las obligaciones pendientes.

El Ayuntamiento sostiene que la extinción de las últimas mercantiles apenas tendrá repercusión en las cuentas municipales actuales, puesto que el mayor impacto económico se produjo en los primeros años.

El objetivo, ha insistido Romero, es concluir el procedimiento con la contabilidad completamente regularizada y los balances a cero: "El planteamiento es llegar al final con las cuentas perfectamente cuadradas y al céntimo, con las cuentas niveladas y el balance a cero".