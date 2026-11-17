Noche en llamas en Marbella: arden un restaurante japonés, una pizzería y varios coches

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LO ESENCIAL Las claves Dos restaurantes, el japonés Icha Mochi en San Pedro Alcántara y la pizzería Pizza Lab Swedish en Puerto Banús, sufrieron graves incendios durante la misma madrugada en Marbella. Los fuegos causaron severos daños materiales y obligaron al cierre temporal del restaurante japonés, pero no provocaron heridos al encontrarse ambos locales cerrados al público. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el origen y las causas de los incendios en ambos establecimientos. Durante la misma noche, los bomberos también tuvieron que intervenir en la zona por el incendio de varios vehículos.

Noche en llamas en Marbella, donde en una misma madrugada han ardido dos restaurantes y varios vehículos. El restaurante japonés Icha Mochi, en San Pedro Alcántara (Marbella), permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Así lo ha comunicado el propio negocio a sus clientes en las historias de su perfil de Instagram, horas después de que un incendio arrasara el local la pasada madrugada.

El establecimiento explica en su mensaje que “debido a un incendio en nuestro restaurante, Icha Mochi estará cerrado temporalmente hasta nuevo aviso”. Sus responsables agradecen a la clientela su “amor, paciencia y apoyo durante este momento difícil” y cierran el comunicado con el deseo de “volver a verte pronto”.

Las primeras llamadas al teléfono de emergencias 112 Andalucía se produjeron pasada la 01.00. Varios testigos alertaron de que salían llamas del restaurante, situado en la calle Pintor José Caballero.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, agentes de la Policía Nacional, que han abierto una investigación para determinar las causas del fuego y sanitarios, aunque no fue necesaria su actuación, pues el negocio estaba cerrado. La rápida intervención de los bomberos impidió que el fuego se propagara.

El hecho de que ocurriera tan tarde, evitó daños personales. No hubo heridos. El fuego, muy violento, sí dejó graves daños materiales: las llamas devoraron el local.

La noche no terminó ahí para los bomberos. Poco después, una nueva llamada alertó de que otro restaurante, Pizza Lab Swedish, ubicado en el complejo Benabola, en pleno corazón de Puerto Banús, también estaba ardiendo.

El centro coordinador de emergencias movilizó de nuevo el mismo operativo. Este segundo establecimiento también se encontraba cerrado y tampoco hubo que lamentar heridos.

Algunos internautas han confirmado que durante la misma madrugada han ardido en la zona varios coches, que también llevó a actuar a los bomberos en la zona. Las circunstancias están siendo investigadas.