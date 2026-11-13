Detenido un hombre de 29 años por apuñalar en el tórax y el cuello a otro en la plaza San Juan de Fuengirola

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LO ESENCIAL Las claves Detenido un joven de 29 años en Fuengirola por asestar varias puñaladas en el tórax y el cuello a un hombre de 37 años en la plaza San Juan. Un herido por arma blanca de 27 años fue trasladado al Hospital Costa del Sol tras ser atacado en el barrio de la Divina Pastora de Marbella. Detenido un hombre de 41 años tras una discusión de tráfico en la A-397 en la que apuñaló en el hombro a otro conductor con el que tenía rencillas previas.

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola han detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de una agresión con arma blanca en la que otro varón, de 37, resultó herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 10 de noviembre, sobre las 18.50 horas, en la plaza San Juan de la localidad. La víctima recibió varias puñaladas en el tórax y en el cuello. Tras el ataque, el herido fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario.

Un día después, el miércoles 11 de noviembre, los agentes detuvieron al presunto autor de la agresión.

No es el único ataque con arma blanca de esta semana en la Costa del Sol. En la noche de este jueves, Marbella registró otros dos en menos de una hora.

Pasadas las 21.30 horas, un hombre de 27 años resultó herido por arma blanca en la calle San Antonio, en el barrio de la Divina Pastora. Tras ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Costa del Sol. Por el momento no ha trascendido el móvil de la agresión ni si se han practicado detenciones.

Sobre las 22.00 horas, dos conductores protagonizaron un enfrentamiento en la A-397, la carretera que une Ronda con San Pedro de Alcántara. Según el relato de la víctima, el otro hombre habría intentado sacarlo de la vía y, una vez detenidos ambos vehículos a la altura del kilómetro 46, se habría bajado del coche para amenazarlo y asestarle una cuchillada en el hombro.

El herido aseguró haber escuchado varias detonaciones durante la disputa. Los investigadores no localizaron ningún impacto de bala en la zona.

Tras las pesquisas, un hombre de 41 años fue detenido como presunto responsable de los delitos de amenazas graves y lesiones. Agresor y víctima se conocían y ya se habían cruzado denuncias por supuestas amenazas, según fuentes policiales.