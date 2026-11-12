Otra falsa alarma por una nueva maleta abandonada frente al centro de salud de San Pedro Alcántara

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LO ESENCIAL Las claves Desalojan el centro de salud de San Pedro Alcántara tras el hallazgo de una maleta abandonada en la calle Príncipe de Asturias. Los Tedax y la unidad de guías caninos confirmaron que se trataba de una falsa alarma y que el equipaje no contenía explosivos. El suceso ocurre solo dos días después de un incidente similar que paralizó el centro de Málaga capital. Los avisos por bultos sospechosos se han multiplicado en toda España tras la reciente tragedia provocada por un artefacto explosivo en Oviedo.

El centro de salud de San Pedro Alcántara ha vuelto a la normalidad tras ser desalojado a eso de las once de la mañana por el aviso de hallazgo de una nueva maleta abandonada, lo que ha obligado a acordonar el edificio de la calle Príncipe de Asturias mientras los especialistas comprobaban su contenido.

La Policía Nacional ha confirmado la activación del protocolo con presencia de unidades Tedax y guías caninos en las inmediaciones del centro de salud y hacia las 12.40 han confirmado que se trataba de una falsa alarma y no había ningún artefacto explosivo dentro.

La escena se repite apenas dos días después de lo vivido en el centro de Málaga capital. El martes 10 de noviembre, poco después de las 12.00, la sala del 091 de la Policía Nacional recibió el aviso de una maleta tipo trolley sin dueño en el cruce de la calle Córdoba con la avenida Manuel Agustín Heredia, junto al Muelle Heredia.

El despliegue fue considerable. Los Tedax llegaron con perros especializados y el dispositivo contó con drones y un helicóptero. La Policía Nacional ordenó desalojar a todos los trabajadores de la Autoridad Portuaria, en el Muelle de Cánovas, y la sede de la UNIA. También tuvieron que alejarse los peatones y los empleados de los comercios cercanos.

El perímetro dejó cortadas la avenida Manuel Agustín Heredia hasta el Paseo de los Curas, el propio Paseo de los Curas, la calle Salitre, los Callejones del Perchel y la calle José María Garnica. El tráfico se desvió por el Paseo del Parque y las retenciones se extendieron por la Alameda Principal.

A las 14.05 los artificieros confirmaron que se trataba de una falsa alarma. La maleta no contenía explosivos. Tampoco una segunda maleta que apareció en un contenedor cercano y que los agentes revisaron después. Poco más tarde se levantó el cordón y el centro recuperó la normalidad.

Ningún bulto sin dueño pasa ya desapercibido esta semana, después de lo ocurrido en Oviedo. Ese mismo martes, en el barrio de Villafría, una intervención policial empezó con el aviso de un tiroteo en el que resultó herida una joven de 17 años. Terminó con la explosión de una mochila en el portal de un edificio de la calle Rafael Urrusti.

La explosión mató al subinspector de la unidad de Guías Caninos Juan José Rodríguez, al que le quedaba un mes para jubilarse, y a su perro, Deny, un pastor alemán de tres años. Un agente de los Tedax resultó herido de extrema gravedad. Los investigadores buscan a un hombre por su presunta implicación en el tiroteo y en la colocación del artefacto.

Desde entonces, los avisos se suceden en todo el país. El miércoles, los Tedax detonaron de forma controlada una maleta abandonada en la plaza de España de Madrid. Fuentes policiales explicaron que el dispositivo se activó porque no se encontraba a su dueño y por la reciente tragedia de Oviedo. Dentro no había explosivos.

Ese mismo día, en Granada, apareció una maleta en una marquesina de la plaza del Carmen. Frenó la manifestación de la huelga general del 11N y obligó a acordonar una zona por la que pasaban en ese momento miles de personas. Los Tedax concluyeron que era una falsa alarma.

Sevilla suma dos avisos en dos días. El miércoles apareció una maleta en la esquina de las calles Juan Díaz de Solís y López de Gomara. Este jueves hubo otra en la Avenida de la Constitución, que obligó a desalojar la sede del Banco de España, hoteles y comercios antes de que los Tedax la detonaran de forma controlada.