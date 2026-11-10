Cinco detenidos por el secuestro de un hombre ligado a la mafia irlandesa que desapareció en la Costa del Sol

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Estepona y Benahavís a cinco hombres vinculados al crimen organizado por el presunto secuestro de un irlandés de 40 años en la Costa del Sol. La víctima desapareció el 10 de junio tras acudir a una cita en San Pedro Alcántara y continúa en paradero desconocido. Los investigadores consideran que el caso responde a un ajuste de cuentas de un clan irlandés y señalan que la víctima sufrió el incendio de sus vehículos semanas antes. En los seis registros realizados se han confiscado armas de guerra como un fusil AK-47, armas cortas, 37,8 kilos de hachís y más de 61.000 euros en efectivo.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en la desaparición de un ciudadano irlandés vinculado al crimen organizado, al que se perdió la pista el pasado mes de junio en la Costa del Sol.

Los investigadores consideran que el hombre, de 40 años, pudo ser secuestrado en un posible ajuste de cuentas relacionado con las actividades de un conocido clan irlandés asentado en la provincia de Málaga. La víctima continúa sin ser localizada.

Los arrestados, cuatro ciudadanos irlandeses y uno británico, tienen entre 28 y 58 años y fueron detenidos en Estepona y Benahavís.

Según la investigación, estarían relacionados con una célula de ese grupo criminal y se les atribuye presunta participación en delitos de detención ilegal, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas, sustracción de vehículos, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional en España. Uno de los detenidos tenía además vigente una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades irlandesas por un presunto robo violento.

La operación policial, denominada Bernabé y desarrollada por agentes de la UDYCO de Marbella y Estepona, comenzó a raíz de la denuncia presentada por la pareja del desaparecido en la Comisaría de Marbella.

La mujer comunicó que no conseguía contactar con él después de que acudiera a un encuentro con un supuesto amigo en una cafetería de San Pedro Alcántara.

Una cita en San Pedro

Los investigadores sitúan el último rastro conocido del hombre el 10 de junio. Ese día acudió a la cita en el establecimiento de San Pedro y, según las pesquisas, llegó a subir al vehículo de la persona que lo había convocado.

La denuncia por desaparición se presentó al día siguiente, el 11 de junio, después de que su pareja no pudiera localizarlo.

La Policía calificó desde el principio el caso de desaparición inquietante por los antecedentes de la víctima y sus presuntos vínculos con grupos dedicados al crimen organizado. Un mes antes, varios vehículos de su propiedad habían sido incendiados en la puerta de su domicilio, situado en una urbanización de Marbella.

Los investigadores interpretaron aquel episodio como un posible aviso previo a su desaparición.

La reconstrucción de sus últimos movimientos llevó a los agentes a considerar que el hombre habría sido secuestrado por sus desavenencias con miembros de una célula del clan irlandés.

De acuerdo con la investigación, después de subir al primer vehículo en San Pedro Alcántara fue conducido a una zona rural de Estepona, donde habría sido obligado a cambiar de coche.

El segundo automóvil fue localizado posteriormente calcinado en una zona montañosa. La Policía considera que los presuntos captores habrían intentado eliminar posibles pruebas.

Desde allí, la víctima habría sido trasladada hasta una vivienda situada en una finca de Estepona, donde los investigadores creen que permaneció retenida.

Armas de guerra y hachís

La fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado 27 de octubre, cuando los agentes practicaron seis registros domiciliarios: cinco en Estepona y uno en Benahavís. En el dispositivo participaron efectivos de la UDYCO, con apoyo de los GOES, medios aéreos, guías caninos y otras unidades de Policía Judicial.

Entre los inmuebles registrados se encontraba la vivienda en la que, según las pesquisas, habría permanecido retenido el desaparecido. Pese a las búsquedas realizadas, el hombre continúa en paradero desconocido.

En los registros, la Policía intervino tres armas cortas de fuego, una de ellas equipada con silenciador, y dos armas de guerra: un fusil AK-47 y un subfusil.

También se incautó de un machete, 37,8 kilogramos de hachís, 61.520 euros en efectivo y ocho vehículos, uno de ellos denunciado como sustraído y posteriormente recuperado, además de teléfonos móviles y dos ordenadores.

La investigación continúa abierta para esclarecer el paradero del ciudadano irlandés y las circunstancias de su desaparición.