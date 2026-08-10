Detenido un hombre de 59 años relacionado con la muerte de una mujer en Marbella

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 59 años ha sido detenido en Marbella, relacionado con la muerte de una mujer en San Pedro de Alcántara. La detención se enmarca en una investigación policial sobre un posible nuevo crimen machista. Los hechos ocurrieron en la calle Castilla, según fuentes próximas al caso. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre de 59 años presuntamente relacionado con un nuevo crimen machista, en el que una mujer ha muerto en San Pedro de Alcántara, en Marbella.

Así lo confirman a este periódico fuentes policiales, que han indicado que el arresto se produce en el marco de una investigación abierta por los hechos. Otras fuentes apuntan a que el lugar en el que han ocurrido los hechos es la calle Castilla.

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más información sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte ni sobre el desarrollo de la intervención policial.

Los agentes mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.