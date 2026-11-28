Un río de agua inunda la carretera de Azucarera-Intelhorce en Málaga tras la rotura de una tubería

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La rotura de una tubería de gran tamaño ha provocado la inundación de la avenida Azucarera-Intelhorce en Málaga a primera hora de este sábado. Efectivos de la Policía Local y de los Bomberos se han desplazado a la zona para regular el tráfico y proceder al corte de la vía afectada. Personal de Emasa trabaja sobre el terreno para detener la fuga de agua y garantizar el abastecimiento a los vecinos a través de una red alternativa.

Una rotura en una tubería de grandes dimensiones de la red de abastecimiento de Málaga está provocando importantes problemas de circulación este sábado en el entorno de la avenida Azucarera-Intelhorce, después de que una gran cantidad de agua haya inundado la calzada.

La incidencia se ha registrado a primera hora de este sábado, cuando una conducción ha reventado y ha comenzado a expulsar agua, que se ha acumulado sobre la vía y ha afectado al tráfico en la zona.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, que están interviniendo para regular la circulación y proceder al corte de la avenida ante la acumulación de agua. También se han movilizado efectivos del servicio de Bomberos.

Por su parte, personal de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ya trabaja sobre el terreno para detener la salida de agua y garantizar el suministro a los vecinos mediante una conducción alternativa, según han indicado desde el Ayuntamiento.

La rotura está afectando a la circulación en este entorno de la capital malagueña mientras los operarios trabajan para resolver la avería.