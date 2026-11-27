El periodista ha pulsado el botón para arrancar el espectáculo de luces que ha comenzado con ‘Jingle Bell Rock’.

Ya es Navidad en Málaga: Matías Prats enciende el alumbrado y da la bienvenida a las fiestas

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LO ESENCIAL Las claves El periodista Matías Prats ha sido el encargado de pulsar el botón para encender el alumbrado navideño de Málaga a los pies de la calle Larios. Prats estuvo acompañado por el alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, en un acto donde recordó sus vínculos familiares con la ciudad. Minutos antes de las 19:00 horas se inició la cuenta atrás y la canción 'Jingle Bell Rock' de David Bisbal inauguró el espectáculo musical y de luces que se ofrecerá a diario.

En Málaga ya es Navidad. Matías Prats ha encendido las luces de la capital a los pies de calle Larios frente a una ciudad que lo ha ovacionado sin cesar para empezar la época que para muchos es la más mágica del año.

El periodista este viernes en vez de colarse en la ciudad a través de las pantallas de los malagueños, lo ha hecho en vivo y en directo con un micrófono en mano, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras.

El vínculo de Prats viene de lejos. El amor de sus padres nació en Málaga. Aquí se conocieron, aquí tenían a su familia y aquí Matías ha pasado muchos años de su vida.

A modo de anécdota ha contado a los de calle Larios que de pequeño pasaba mucho tiempo con su tía Magdalena, que tenía una peluquería de señoras en el Perchel, en su casa del Puerto de la Torre.

Ella, por lo que ha contado, siempre decía que “no tenía muchas luces” y ahora, entre risas Prats ha ironizado: “mira todas las luces para mí”.

Y tras su discurso, minutos antes de las 19.00 horas, ha llegado el gran momento. “Malagueños que ya es la hora”, ha gritado a través del micrófono al tiempo que comenzaba la cuenta atrás para finalmente pulsar el botón y dar la bienvenida a la Navidad en Málaga.

Así, Jingle Bell Rock interpretada de David Bisbal ha sido la primera canción que se ha escuchado en el espectáculo de luces de calle Larios que se podrá ver a lo largo de las fiestas todos los días.