Así son las cestas que recibirán los trabajadores de Limasam esta Navidad: ibéricos de bellota, cava y turrones de Jijona

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LO ESENCIAL Las claves La empresa municipal Limasam ha adjudicado a Ansama Regalos de Empresa el contrato para suministrar unas 2.250 cestas de Navidad a sus trabajadores. Los lotes incluyen productos de alta gama como ibéricos de bellota, paleta de cebo, cava Brut Nature Freixenet, bombones Lindt y turrones con D.O. Jijona. El contrato se licitó por un presupuesto máximo de 186.615 euros con IVA, estableciendo un tope de 82,94 euros por cesta. La entrega de las cestas se realizará de forma individualizada y presencial en las instalaciones habilitadas por la empresa adjudicataria.

Lomo, chorizo y salchichón ibéricos de bellota, paleta de cebo ibérico, cava Brut Nature, bombones Lindt y turrón con Denominación de Origen Jijona.

Ese es el contenido de la cesta de Navidad que recibirán este año los trabajadores de Limpieza de Málaga (Limasam).

La empresa municipal ha adjudicado a Ansama Regalos de Empresa el contrato para suministrar los lotes navideños de 2026 —estimados en unas 2.250 unidades—, cuya propuesta se ha impuesto a otros cuatro licitadores tras lograr un 95% de la puntuación técnica.

La oferta ganadora destaca por combinar marcas reconocidas y productos de gama alta.

En el apartado de chacinas, cada lote incluye una pieza de lomo, chorizo y salchichón —todos ellos ibéricos de bellota—, además de tres sobres de paleta de cebo ibérico de la marca Izquierdo.

Para el brindis y la sobremesa, la cesta incorpora una botella de cava Brut Nature Blanc de Freixenet, un estuche de bombones Lindt y dos tabletas de turrón de Jijona de la marca Picó.

Esta combinación de variedad, calidad de los artículos y presentación resultó determinante para que el tribunal técnico otorgara a Ansama la calificación de "Excelente", con 38 puntos sobre un máximo de 40 en este apartado.

El resto de ofertas

La empresa adjudicataria aventajó con holgura a las otras cuatro compañías que concurrieron al concurso público: Ibervilla Fine Foods quedó en segunda posición con 24 puntos; Alonso Hipercas sumó 18; Juan Francisco Perea León obtuvo 10; e Iberjagus cerró la clasificación con ocho.

Según recoge el informe de valoración, el lote elegido ofrece un conjunto especialmente equilibrado como obsequio navideño. Aunque la propuesta de Ibervilla recibió también una nota de "Muy bueno", los técnicos señalaron que incluía algunos artículos en cantidades o formatos más reducidos.

Por su parte, las ofertas de Alonso Hipercas y Juan Francisco Perea León fueron calificadas como "Buenas", mientras que la de Iberjagus obtuvo la valoración de «Mala», penalizada entre otros aspectos por superar la extensión máxima permitida para la memoria técnica.

Recogida individualizada

El pliego establece que la entrega de los lotes se realizará de forma individualizada: cada trabajador deberá acudir a recoger su cesta a las instalaciones habilitadas por la empresa adjudicataria.

Para gestionar el reparto bajo criterios de confidencialidad y protección de datos, Limasam facilitará un listado con la información estrictamente necesaria para identificar a la plantilla beneficiaria.

El adjudicatario tendrá la obligación de registrar la fecha de retirada y la firma de recepción del empleado —o de una persona debidamente autorizada mediante justificante—.

Una vez concluido el periodo de reparto, la empresa remitirá ese registro a Limasam para verificar el número exacto de lotes entregados antes de tramitar el albarán definitivo.

El contrato se ha licitado con un presupuesto máximo de 154.227,27 euros sin IVA, una cifra que asciende a 186.615 euros con el impuesto incluido. El precio unitario tope fijado para cada una de las 2.250 cestas estimadas es de 82,94 euros (IVA incluido).