La Navidad toma los barrios de Málaga: tren de la ilusión, nieve artificial, zambombas y fiestas infantiles

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LO ESENCIAL Las claves Los once distritos de Málaga extienden las celebraciones navideñas más allá de la céntrica calle Larios con una amplia programación de actividades gratuitas. La mayoría de las fiestas y el encendido del alumbrado de los barrios se concentran este viernes, 27 de noviembre, aunque distritos como Carretera de Cádiz o Ciudad Jardín tienen fechas propias. Entre la oferta de ocio destacan zambombas flamencas, talleres de manualidades, zonas adaptadas para personas con sensibilidad al ruido y la presencia del Tren de la Ilusión en el distrito Este. Varias zonas de la ciudad como Ciudad Jardín, Campanillas y Teatinos-Universidad contarán con espectáculos de nevadas artificiales durante sus fiestas inaugurales.

Málaga empieza a repartir el ambiente navideño más allá de calle Larios.

Los once distritos de la capital ultiman los preparativos para dar la bienvenida a estas fiestas con el encendido de sus calles y una programación de actividades gratuitas que incluye fiestas infantiles, talleres, espectáculos, zambombas flamencas, música en directo e incluso nevadas artificiales.

La mayor parte de las celebraciones se concentra este viernes, 27 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño de la ciudad. No obstante, hay algunas excepciones: Carretera de Cádiz abre este jueves su belén interactivo, mientras que Ciudad Jardín traslada su fiesta del alumbrado al sábado 28 de noviembre.

La programación se extiende por toda Málaga, desde El Palo hasta Campanillas, con propuestas pensadas para que los vecinos puedan disfrutar de la Navidad sin necesidad de desplazarse al centro. Estos son los planes, distrito a distrito.

Centro

La Malagueta, Victoria, Trinidad, Perchel y Lagunillas lucirán desde este viernes la iluminación ornamental navideña. La decoración se distribuirá por sus principales calles, rotondas y medianas, como complemento al alumbrado general de la ciudad.

La programación específica de actividades para estas fechas arrancará el próximo 8 de diciembre, con la celebración del pregón de Navidad.

Este

El distrito Este celebrará este viernes su fiesta de bienvenida a la Navidad en la plaza de la Junta Municipal de Distrito, en la avenida Juan Sebastián Elcano, 133. Las actividades comenzarán a las 17.00 horas con talleres de manualidades y juegos infantiles.

Uno de los atractivos de la tarde será el tributo a los Payasos de la Tele, que ofrecerá varios pases entre las 17.15 y las 19.15 horas. A las 19.15 horas llegará el encendido del alumbrado, que este año contará con un árbol de Navidad en la plaza.

La jornada continuará a las 19.45 horas con la zambomba flamenca de Ana Serrano y animación musical hasta las 22.00 horas.

Además, vuelve el Tren de la Ilusión, que funcionará entre las 17.00 y las 21.00 horas. El recorrido partirá de la plaza del encendido y llegará hasta la entrada de Cerrado de Calderón y El Palo, pasando por Pedregalejo y Echeverría del Palo, con paradas coincidentes con las de la EMT.

Ciudad Jardín

El Parque de la Alegría será el escenario de la celebración el sábado 28 de noviembre, entre las 18.00 y las 22.00 horas.

La fiesta incluirá cuentacuentos, talleres navideños, una gymkana de juegos participativos, minidisco infantil, castillos hinchables, photocall y un cañón de nieve artificial. También habrá actuaciones musicales, entre ellas la de la orquesta Promúsica, además de intervenciones de grupos y colectivos del distrito.

Bailén-Miraflores

El bulevar José Iturbi acogerá este viernes, de 17.00 a 21.00 horas, una fiesta infantil con motivo del encendido navideño.

El programa contempla talleres temáticos, un espectáculo de magia, juegos de animación y minidisco. El encendido de las luces está previsto para las 19.00 horas.

Media hora después actuará la zambomba de las Hermanas Alarcón y, a las 21.30 horas, el grupo Sr. Mirinda pondrá el cierre musical a la jornada.

Palma-Palmilla

La Navidad también llegará a las principales vías de Palma-Palmilla. La avenida Doctor Marañón, eje principal del distrito, contará con iluminación ornamental, al igual que las avenidas Conrad Adenauer, Rosaleda y Jane Bowles.

La decoración se extenderá también a distintas glorietas, con especial protagonismo de la rotonda situada en Arroyo de los Ángeles, junto al Hospital Materno Infantil.

La programación de actividades del distrito se anunciará en los próximos días.

Cruz del Humilladero

La plaza de Cruz del Humilladero y las principales vías comerciales del distrito, entre ellas Alfambra, La Unión, Camino de San Rafael y Antonio Martelo, contarán con iluminación ornamental durante estas fiestas.

Además, el distrito acogerá el sábado 28 de noviembre una zambomba flamenca organizada por la Hermandad de Humildad y Paciencia. La cita será a partir de las 17.00 horas en la plazuela de María Santísima de Dolores y Esperanza.

Carretera de Cádiz

Carretera de Cádiz será uno de los primeros distritos en estrenar su programación navideña. Este jueves tendrá lugar el encendido y la apertura del belén interactivo instalado en la sede de la Diputación Provincial, en el número 54 de la calle Pacífico.

El nacimiento podrá visitarse hasta el 4 de enero, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Habrá algunas excepciones: los días 24 y 31 de diciembre abrirá únicamente por la mañana, mientras que permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Churriana

La plaza de la Inmaculada concentrará las celebraciones de Churriana durante tres jornadas: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

El encendido del alumbrado está previsto para el viernes a las 18.45 horas, seguido de la actuación de la zambomba La Familia Ballesteros.

Durante los tres días habrá también puestos de comida sobre ruedas (foodtrucks) y atracciones infantiles.

Campanillas

Campanillas dará la bienvenida a la Navidad este viernes a partir de las 18.30 horas, en la plaza de la Junta Municipal de Distrito, situada en la calle Ramírez Arcas, 2.

La celebración contará con la actuación de la zambomba Los de Siempre y una degustación de chocolate con churros para los asistentes. También se instalará una zona específica para menores con necesidades especiales y habrá una nevada artificial.

Puerto de la Torre

La caseta municipal del Puerto de la Torre será el punto de encuentro de la celebración navideña de este viernes. Las actividades comenzarán a las 18.00 horas con las actuaciones de Francis León, la pastoral La Ilusión, Hermanos Carpena y la zambomba Casa Pestiños.

La jornada contará además con puestos gastronómicos en los que se ofrecerán productos como chocolate con churros y castañas asadas.

Teatinos-Universidad

El bulevar Louis Pasteur volverá a acoger la fiesta de inauguración del alumbrado navideño de Teatinos-Universidad. La celebración comenzará este viernes a las 17.30 horas en la zona central ajardinada y tendrá un horario especial para personas con sensibilidad al ruido hasta las 19.00 horas.

Los niños podrán participar gratuitamente en talleres de globoflexia, magia, bolas de Navidad, cajas de regalo, adornos para el árbol y tatuajes mágicos. También habrá dos castillos hinchables y una chocolatada con magdalenas a las 18.00 horas.

A partir de las 19.00 horas comenzarán las actuaciones y animaciones en el escenario. El encendido del alumbrado llegará a las 20.00 horas, acompañado de una nevada artificial y una lluvia de regalos. A las 20.30 horas está previsto un espectáculo navideño.

La programación concluirá a las 21.30 horas con una nueva nevada artificial y una lluvia de caramelos.