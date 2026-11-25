Detenido un hombre de 69 años tras apuñalar a un vecino durante una reyerta en Puerto de la Torre, en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 69 años ha sido detenido en Puerto de la Torre (Málaga) por apuñalar presuntamente a su vecino de 53 años durante una disputa. La víctima fue trasladada en estado grave al hospital con una herida de arma blanca en el abdomen. La reyerta se inició cuando el agredido le recriminó al detenido que hubiera intentado besar a su pareja sentimental. Los agentes de la Policía Nacional prestaron los primeros auxilios a la víctima, localizaron al agresor en su vivienda y recuperaron el arma utilizada.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 69 años en el barrio malagueño de Puerto de la Torre por su presunta implicación en un delito de tentativa de homicidio, después de que supuestamente apuñalara a un vecino de 53 años durante una disputa entre ambos.

La víctima sufrió una herida de arma blanca en el abdomen y tuvo que ser trasladada a un hospital con pronóstico grave.

Los hechos ocurrieron este martes por la noche, alrededor de las 23.00 horas, en el interior de una vivienda del barrio.

Una llamada al teléfono 091 alertó a la Policía Nacional de que se estaba produciendo una reyerta entre vecinos, por lo que una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó hasta el domicilio.

Imagen del arma. Policía Nacional

A su llegada, los agentes encontraron a una mujer de 45 años, pareja sentimental del herido, que estaba intentando taponar la herida sangrante que presentaba el hombre en el abdomen.

Los policías se sumaron a las maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios, que posteriormente evacuaron al afectado al hospital.

Según las primeras averiguaciones policiales, el presunto autor de la agresión era conocido de la víctima y vecino suyo.

El enfrentamiento habría comenzado después de que el hombre de 53 años recriminara al ahora detenido un supuesto intento de besar a su pareja, según el relato facilitado por esta a los investigadores.

La discusión habría derivado en una reyerta que terminó con el apuñalamiento. Tras intervenir en el domicilio y recabar los primeros datos, los agentes localizaron al presunto agresor en su propia vivienda, donde procedieron a su detención.

La Policía también intervino el arma blanca que habría sido utilizada en la agresión.

El arrestado, de 69 años, está investigado por su presunta participación en una tentativa de homicidio.