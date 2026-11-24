Vista del New Scándalo y de la parcela que va a ser objeto del cambio de uso. Google Earth

El hotel que sustituirá al Scándalo de Málaga da un nuevo paso urbanístico: busca sumar otros 3.000 metros

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Gobierno Local de Málaga tramita una modificación urbanística para añadir una parcela industrial de 3.000 metros cuadrados en la calle Diderot al futuro hotel que reemplazará al club New Scándalo. La incorporación de este suelo permitirá desarrollar un establecimiento de cuatro estrellas y mayor capacidad, sumándose a las parcelas colindantes que ya cuentan con uso hotelero en funcionamiento. El cambio de uso del suelo, solicitado por la firma Lopezgo SL, no incrementará la edificabilidad ni la altura máxima permitida de 15 metros, pero ampliará los usos compatibles a actividades comerciales, recreativas y de hostelería.

La transformación del icónico club de alterne New Scándalo de Málaga en un hotel de cuatro estrellas, con unas 220 habitaciones, da un nuevo paso.

Al anuncio realizado por la propiedad semanas atrás, con la colocación de una lona que informaba del próximo inicio de los trabajos de demolición del establecimiento, se suma ahora un movimiento urbanístico relacionado con el proyecto.

En concreto, la Junta de Gobierno Local de Málaga va a aprobar este martes el proyecto de uso de una parcela industrial de unos 3.000 metros cuadrados situada en la calle Diderot.

El ajuste busca incorporar estos terrenos a un proyecto hotelero unitario junto a otras dos parcelas colindantes, en las calles Herman Hesse 17 y Diderot 2, que ya cuentan con uso hotelero y se encuentran en funcionamiento.

Así lo recoge la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pormenorizada número 43, firmada el pasado 16 de noviembre.

El documento municipal explica expresamente que la finalidad de la actuación es “integrar dicha parcela en un proyecto unitario de uso hotelero”.

Su incorporación permitiría, según añade, "configurar un establecimiento hotelero de mayor capacidad".

La modificación contempla además ampliar los usos compatibles con la actividad principal, entre ellos los comerciales, recreativos, de hostelería, terciarios de oficinas vinculados a actividades congresuales y equipamientos culturales y deportivos.

La propuesta encaja con el proyecto hotelero anunciado para el entorno del New Scándalo, aunque el expediente no identifica expresamente el establecimiento ni concreta las características de la futura ampliación.

Sin más edificabilidad

La parcela de Diderot 4 cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados según Catastro y de 3.008,49 metros cuadrados conforme al levantamiento topográfico incorporado al expediente.

Actualmente está calificada como suelo productivo, bajo la ordenanza industrial IND-3B. La modificación plantea permitir el uso hotelero, manteniendo los parámetros de edificabilidad y altura.

El documento establece una edificabilidad neta máxima de 1,5 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo y una altura máxima de 15 metros. Por tanto, la propuesta no contempla incrementar estos límites respecto a los previstos para el uso industrial. Su objeto principal es cambiar el uso permitido en la parcela para hacer posible su destino hotelero.

El expediente se inició a partir de una solicitud presentada por la firma Lopezgo SL el 21 de noviembre de 2024.

La petición original incluía tres parcelas, pero, tras el análisis municipal, Urbanismo consideró que la actuación debía tramitarse mediante una modificación del PGOU. En noviembre de 2025, la sociedad presentó una propuesta centrada específicamente en el cambio de uso de Diderot 4.

Lo que se aprueba este martes es que la Junta de Gobierno Local apruebe el proyecto para remitirlo a la Secretaría General del Pleno, trasladarlo a la comisión correspondiente y abrir un plazo de cinco días para la presentación de enmiendas.

Posteriormente podrá elevarse la propuesta de aprobación inicial, que deberá someterse a información pública durante un mínimo de 20 días y recabar los informes sectoriales correspondientes. Entre ellos figura el de Aviación Civil, que tiene carácter preceptivo y vinculante.