Una imagen del mapa con la trayectoria y el accidente. Google Maps - Bomberos

El joven fallecido al chocar contra un Uber recorrió casi dos kilómetros en sentido contrario: "Le eché las luces y pité"

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 21 años ha fallecido tras colisionar frontalmente su coche contra un Uber mientras circulaba en sentido contrario por la autovía MA-20 en Málaga. El accidente ocurrió tras recorrer casi dos kilómetros en dirección prohibida, habiendo accedido a la vía por el carril de deceleración de la salida 6. Varios testigos e itinerantes intentaron alertar al conductor con luces y claxon, y se llegó a avisar al 112 minutos antes del impacto. Los dos ocupantes del VTC, de 59 y 48 años, resultaron heridos con contusiones y fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario sin riesgo vital.

Dani había pasado la noche celebrando su 21 cumpleaños y se disponía a volver a casa a descansar. Eran las 5.46 horas cuando el vehículo en el que viajaba, un Hyundai i20 de color rojo, chocó frontalmente con un vehículo de Uber en la MA-20. El chaval perdió la vida en el siniestro; iba en sentido contrario. Los otros dos ocupantes del vehículo contrario sufrieron contusiones, pero salvaron la vida.

Al ver las imágenes compartidas por los servicios de emergencias cuesta averiguar cómo se pudo producir un accidente de estas características en ese punto de la vía, casi a la altura de Cortijo Alto. EL ESPAÑOL de Málaga ha podido contactar con un testigo que vio cómo el joven entró a la autovía.

Lo hizo por la salida número 6 de la MA-20, la correspondiente con el sentido a Torremolinos. El joven habría recorrido el polígono Santa Bárbara y, totalmente desorientado, accedió a la autovía por el carril de deceleración. "Iba muy lento, estaba incorporándose, lo que da a entender su velocidad. En un primer momento, llegué a pensar que podría ser una persona mayor. No vi gestos raros del vehículo", declara.

Nervioso, este testigo, que vio de lejos el coche del joven, trató de alertarle con el cláxon y echándole las largas de que no podía seguir hacia delante, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El chaval siguió hacia delante. El hombre no pudo alertar al 112 en el momento de nerviosismo, tampoco llevaba conectado el manos libres.

"Afortunadamente había poco tráfico. Casi todo eran taxis y VTCs", explica este testigo.

Pero no fue el único que se lo cruzó. Otra persona sí pudo alertar al 112 de su presencia en la vía en sentido contrario a la altura del kilómetro 6, prácticamente donde él lo vio. El alertante avisaba a los servicios de emergencias de la presencia de un vehículo cuya marcha podía causar un accidente. Eran las 5.41 horas.

No dio tiempo a actuar. Apenas cinco minutos después y casi tras dos kilómetros recorridos aproximadamente, siguiendo los puntos de Google Maps, se produjo el grave accidente.

Según el recorrido que habría seguido, avanzó en dirección norte por la calzada que baja hacia el sur. Dejó atrás El Corte Inglés de Bahía Málaga hasta llegar al nudo que une la MA-20 con la avenida de Blas Infante y la A-357, junto a la Ciudad de la Justicia.

Allí tomó el ramal que conecta la avenida de Andalucía con la ronda, también en sentido contrario. Por ese mismo acceso circulaba el Uber, que venía desde la avenida de Andalucía en la dirección correcta. Los dos vehículos chocaron de frente en ese ramal, muy cerca de la incorporación a la A-357.

El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente, en el que resultaron heridos dos hombres de 59 y 48 años, que fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario. Ninguno de los dos corre peligro.