La Esperanza de Málaga se desmarca de la polémica por Cayetana Álvarez de Toledo: "No invitamos a ningún político"

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LO ESENCIAL Las claves La Archicofradía de la Esperanza aclara que no invitó a Cayetana Álvarez de Toledo ni a ningún político a su almuerzo benéfico y que no participaron en la comida. La hermandad atribuye a reacciones espontáneas de los asistentes los aplausos registrados a la llegada de los representantes del PP. La respuesta de la cofradía se produce tras pedir el Obispado extremar la prudencia y neutralidad política durante el periodo electoral. La institución reivindica su independencia como asociación pública de fieles centrada en la recaudación de fondos para su Bolsa de Caridad.

La Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga ha salido al paso de la polémica suscitada por la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a su almuerzo benéfico del pasado sábado.

La corporación asegura que no cursó invitación a ningún representante político y sostiene que la presencia de la diputada del PP y de otros cargos públicos se produjo después de que un grupo de autoridades que se encontraba en un acto cercano manifestara su deseo de pasar a saludar.

En un comunicado fechado este lunes, la hermandad explica que permitió el acceso y atendió a los visitantes "con cortesía", como asegura haber hecho siempre con personas e instituciones de cualquier signo. Precisa, no obstante, que la visita duró apenas unos minutos y que los representantes públicos «no participaron en el almuerzo».

La Archicofradía también se pronuncia sobre la recepción que recoge el vídeo difundido en redes sociales, en el que varios asistentes aplauden la llegada de Álvarez de Toledo.

Según su versión, las muestras de entusiasmo fueron "reacciones espontáneas y personales", atribuibles "exclusivamente a quienes las protagonizaron". De este modo, la corporación distingue entre la atención que dispensó a los visitantes y la respuesta individual de los comensales.

El comunicado llega después de que la visita de la diputada popular generase controversia por coincidir con la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Álvarez de Toledo había participado esa misma mañana en un acto electoral del PP en Málaga y, tras acudir al almuerzo de la Esperanza, difundió en sus redes sociales un mensaje en el que vinculaba la advocación de la cofradía con el lema "Con la ESPERANZA en MÁLAGA. Por la ESPERANZA en ESPAÑA", acompañado de imágenes del recibimiento.

Neutralidad política

La aclaración de la Archicofradía se produce también después del mensaje trasladado por el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, Salvador Guerrero, a los hermanos mayores de la diócesis.

En él les pidió "extremar la prudencia" durante el periodo electoral y evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como un respaldo a una determinada opción política.

Guerrero reconocía en su escrito que la participación de autoridades y representantes públicos en la vida de las hermandades es "perfectamente legítima", pero advertía de que "son los partidos los que están en campaña electoral, no nuestras hermandades". También reclamaba discreción y neutralidad institucional para impedir que las corporaciones pudieran ser utilizadas con fines partidistas.

La Esperanza no menciona expresamente en su comunicado ni al delegado episcopal ni a Álvarez de Toledo, pero sí reivindica de forma explícita su independencia respecto a las formaciones políticas.

"Esta Archicofradía es una asociación pública de fieles, ajena a cualquier opción política y que respeta, recibe y acoge a cualquier persona e institución al margen de su ideología", afirma.

La hermandad recuerda, además, que el encuentro del sábado era su XXXIV almuerzo benéfico, una cita que celebra cada año desde hace 34 años y cuyo "único fin" es recaudar fondos para su Bolsa de Caridad.