El arquitecto del proyecto se ha reunido con empresas constructoras para revisar precios, cimentación y aspectos técnicos.

El incremento de costes se pretende cubrir mediante un mayor patrocinio y mecenazgo privado, sin elevar el dinero de las administraciones.

El presupuesto final podría aumentar en más de 60 millones de euros debido a la complejidad técnica y el encarecimiento de materiales.

Francisco de la Torre mantiene la apuesta por el Auditorio de Málaga tras quedar desierta su primera licitación de 245 millones de euros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no da marcha atrás en su apuesta por el Auditorio de la Música pese al revés que supuso que la primera licitación de las obras quedase desierta y a tener que asumir que el coste de la operación se disparará de manera considerable.

El regidor mantiene firme la hoja de ruta para sacar adelante el equipamiento cultural y ya ha dado los primeros pasos técnicos para desbloquearlo, aunque bajo una premisa financiera que parece inamovible: cualquier incremento en la factura final se cubrirá mediante patrocinios privados y, a priori, no a costa de aumentar la aportación de las administraciones públicas.

Esta es la respuesta oficial del Ayuntamiento después de que las constructoras hayan estimado en más de 60 millones de euros el desfase que podría acumular una obra que salió a concurso por 202,6 millones de euros sin IVA (unos 245 millones con IVA, no 209 millones).

Para intentar encajar las piezas sobre el plano, el Consistorio ha confirmado que el arquitecto responsable del proyecto ha mantenido una reunión con representantes de las empresas constructoras que mostraron interés en la consulta preliminar del mercado. Estos encuentros tienen como objetivo revisar los precios y distintas cuestiones relacionadas con la ejecución de los trabajos.

Imagen del futuro Palacio de la Ópera de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las advertencias del sector apuntan a que las dificultades no se limitan a la actualización de los costes de los materiales y de la mano de obra. Entre los elementos que las empresas consideran necesario revisar figuran partidas de especial complejidad, como la cimentación, la fachada y los equipos audiovisuales.

No obstante, el Ayuntamiento no ha detallado si estas cuestiones concretas han sido objeto de la reunión ni qué modificaciones podrían incorporarse al proyecto.

Sin calendario

Con esta ronda de contactos, el Gobierno de Francisco de la Torre busca reconducir una operación que se ha encontrado con su primer gran obstáculo en la fase de contratación.

La respuesta municipal mantiene abiertas dos de las principales incógnitas que condicionan el futuro inmediato de la infraestructura: cuándo volverá a salir a licitación y si se modificará el diseño para ajustar el presupuesto.

La otra gran cuestión es cómo sufragar el Auditorio si finalmente se confirma el encarecimiento que anticipa el sector. La respuesta trasladada desde la Casona del Parque apunta a una mayor implicación de la iniciativa privada.

"El Ayuntamiento aspira a incrementar los importes del patrocinio y el mecenazgo para cubrir el máximo importe posible", señala el Consistorio.

El esquema financiero conocido hasta ahora contempla una aportación de 25 millones de euros de la Junta de Andalucía, entre 15 y 20 millones del Ayuntamiento y otros 10 millones de la Diputación Provincial.

En conjunto, las administraciones públicas aportarían entre 50 y 55 millones de euros, mientras que la financiación privada tendría que cubrir la mayor parte del presupuesto restante.

Las cifras permiten dimensionar el desafío. Si se toma como referencia el presupuesto de licitación de 202,6 millones sin IVA y se añade el incremento superior a 60 millones que estiman las constructoras, la operación superaría los 263 millones antes de impuestos.

Manteniendo las aportaciones públicas comprometidas, la financiación privada necesaria rondaría los 210 millones de euros, también sin IVA.

El Auditorio contempla un edificio con capacidad para 1.905 espectadores en el frente marítimo de San Andrés. Su diseño incluye una sala principal flexible, capaz de adaptar su configuración a distintos formatos musicales y escénicos, y una arquitectura concebida para convertirse en uno de los nuevos hitos del litoral malagueño.

Buena parte de la complejidad de la actuación se encuentra bajo tierra. La construcción exige resolver las condiciones particulares de una parcela junto al Mediterráneo y contempla una cimentación que alcanza aproximadamente los 30 metros de profundidad.